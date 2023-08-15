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https://sputnikarabic.ae/20230815/تقارير-الصين-تترقب-قمة-ثلاثية-ربما-تقود-لـناتو-أسيوي-1080117156.html
تقارير: الصين تترقب "قمة ثلاثية" ربما تقود لـ"ناتو أسيوي"
تقارير: الصين تترقب "قمة ثلاثية" ربما تقود لـ"ناتو أسيوي"
تراقب بكين عن كثب ما يطلق عليه "الناتو الأسيوي" الذي أصبح على أعتاب الصين، وفقا لتقارير صحفية تشير أيضا إلى أن هذا التحالف يشمل كلا من اليابان وكوريا الجنوبية... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T17:21+0000
2023-08-15T17:21+0000
رصد عسكري
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
كوريا الجنوبية
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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وتقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن بكين أصبحت في حالة تأهب قصوى قبيل الاجتماع المقرر انعقاده الأسبوع الجاري بين قادة الدول الـ 3 في منتجع "كامب ديفيد" الأمريكي لبحث تعميق التعاون العسكري التقني وتعزيز العلاقات الدفاعية.وخلال الاجتماع المقرر الجمعة المقبل، سيناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، خطط توسيع التعاون في الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية، إضافة إلى إنشاء خط اتصال مباشر بين الدول الثلاث.وتعارض الصين تلك التحركات التي ترى أنها تهدد استقرار المنطقة والسلام الإقليمي وتؤثر على أمن الدول الأخرى.كما تترقب الصين ما سيصدر عن القادة الـ 3 بشأن أزمة تايوان (الصين)، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها عسكريا.ولفتت الصحيفة إلى أن القمة المقررة بين القادة الـ 3 جاءت بعد أشهر من المحادثات الدبلوماسية التي تسعى إلى تكوين تحالف عسكري ثلاثي في آسيا للضغط على الصين.ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان اتفاقية تعاون أمني منذ عام 1951، بينما وقعت اتفاقية دفاعية مع كوريا الجنوبية في عام 1953، عقب انتهاء الحرب الكورية، حسبما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى أن سيئول وطوكيو لا يزال بينهما خلافات تاريخية تؤثر على العلاقات الثنائية بينهما وقدرتهما على تعزيز التعاون الدفاعي.
https://sputnikarabic.ae/20230815/بوتين-الغرب-يخطط-لدمج-الناتو-مع-أوكوس--1080090910.html
https://sputnikarabic.ae/20230101/زعيم-كوريا-الشمالية-يحذر-من-نسخة-آسيوية-للناتو-ما-هي-قدرات-الجيوش-الـ-3-التي-تحدث-عنها-1071823259.html
الصين
كوريا الجنوبية
أخبار اليابان
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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

تقارير: الصين تترقب "قمة ثلاثية" ربما تقود لـ"ناتو أسيوي"

17:21 GMT 15.08.2023
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك.
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko
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تراقب بكين عن كثب ما يطلق عليه "الناتو الأسيوي" الذي أصبح على أعتاب الصين، وفقا لتقارير صحفية تشير أيضا إلى أن هذا التحالف يشمل كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن بكين أصبحت في حالة تأهب قصوى قبيل الاجتماع المقرر انعقاده الأسبوع الجاري بين قادة الدول الـ 3 في منتجع "كامب ديفيد" الأمريكي لبحث تعميق التعاون العسكري التقني وتعزيز العلاقات الدفاعية.
© AFP 2023الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسارا) ورئيس كوريا الجنوبية يون سيول (وسط) ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا (يمينا)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسارا) ورئيس كوريا الجنوبية يون سيول (وسط) ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا (يمينا) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسارا) ورئيس كوريا الجنوبية يون سيول (وسط) ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا (يمينا)
© AFP 2023
وخلال الاجتماع المقرر الجمعة المقبل، سيناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، خطط توسيع التعاون في الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية، إضافة إلى إنشاء خط اتصال مباشر بين الدول الثلاث.
وتعارض الصين تلك التحركات التي ترى أنها تهدد استقرار المنطقة والسلام الإقليمي وتؤثر على أمن الدول الأخرى.
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
بوتين: الغرب يخطط لدمج "الناتو" مع "أوكوس"
08:30 GMT
كما تترقب الصين ما سيصدر عن القادة الـ 3 بشأن أزمة تايوان (الصين)، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها عسكريا.
ولفتت الصحيفة إلى أن القمة المقررة بين القادة الـ 3 جاءت بعد أشهر من المحادثات الدبلوماسية التي تسعى إلى تكوين تحالف عسكري ثلاثي في آسيا للضغط على الصين.
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
زعيم كوريا الشمالية يحذر من "نسخة آسيوية" للناتو... ما هي قدرات الجيوش الـ 3 التي تحدث عنها؟
1 يناير, 14:48 GMT
ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان اتفاقية تعاون أمني منذ عام 1951، بينما وقعت اتفاقية دفاعية مع كوريا الجنوبية في عام 1953، عقب انتهاء الحرب الكورية، حسبما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى أن سيئول وطوكيو لا يزال بينهما خلافات تاريخية تؤثر على العلاقات الثنائية بينهما وقدرتهما على تعزيز التعاون الدفاعي.
© Sputnikما هي "النسخة الآسيوية" للناتو والجيوش الـ 3 المشاركة فيها؟
ما هي النسخة الآسيوية للناتو والجيوش الـ 3 المشاركة فيها؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
ما هي "النسخة الآسيوية" للناتو والجيوش الـ 3 المشاركة فيها؟
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