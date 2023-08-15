https://sputnikarabic.ae/20230815/حماس-تعلن-سيطرتها-على-طائرة-استطلاع-إسرائيلية-شرقي-غزة-1080108171.html
"حماس" تعلن سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي غزة
"حماس" تعلن سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي غزة
أكدت كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، تمكنها من السيطرة على طائرةٍ إسرائيلية مسيرة من نوع "أوربيتر K1" شرقي قطاع غزة. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:39+0000
2023-08-15T14:39+0000
2023-08-15T14:39+0000
إسرائيل
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حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لحركة "القسام"، جاء فيه أنه: "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس الاثنين 27 محرم 1445هـ الموافق 14/08/2023م من الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "أوربيتر K1".وأوضح بيان حركة حماس الفلسطينية أن الطائرة الاسرائيلية كانت في مهمة استطلاع معادٍ في أجواء شرقي القطاع، قبل أن تنجح عناصر حركة القسام في السيطرة عليها.ويشار إلى انه في الثالث من شهر يوليو/ تموز الماضي، أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.وتداولت مقاطع مصورة للطائرة التي قيل إنها أُسقطت بعد إطلاق النار في سماء مخيم جنين.وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس. ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين"، و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-للحظة-إسقاط-مسيرة-إسرائيلية-بنيران-فلسطينية-فيديو--1078679192.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة
"حماس" تعلن سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي غزة
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أكدت كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، تمكنها من السيطرة على طائرةٍ إسرائيلية مسيرة من نوع "أوربيتر K1" شرقي قطاع غزة.
ونقلت وكالة
"سما"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لحركة "القسام"، جاء فيه أنه: "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس الاثنين 27 محرم 1445هـ الموافق 14/08/2023م من الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "أوربيتر K1".
وأوضح بيان حركة حماس
الفلسطينية أن الطائرة الاسرائيلية كانت في مهمة استطلاع معادٍ في أجواء شرقي القطاع، قبل أن تنجح عناصر حركة القسام في السيطرة عليها.
ويشار إلى انه في الثالث من شهر يوليو/ تموز الماضي، أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.
وتداولت مقاطع مصورة للطائرة التي قيل إنها أُسقطت بعد إطلاق النار في سماء مخيم جنين.
وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة
منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس. ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين"، و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.