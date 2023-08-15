عربي
https://sputnikarabic.ae/20230815/حماس-تعلن-سيطرتها-على-طائرة-استطلاع-إسرائيلية-شرقي-غزة-1080108171.html
"حماس" تعلن سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي غزة
"حماس" تعلن سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي غزة
أكدت كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، تمكنها من السيطرة على طائرةٍ إسرائيلية مسيرة من نوع "أوربيتر K1" شرقي قطاع غزة. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:39+0000
2023-08-15T14:39+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_0:4:1406:795_1920x0_80_0_0_20a792035696312adbc49d750f54d2b4.jpg
ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لحركة "القسام"، جاء فيه أنه: "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس الاثنين 27 محرم 1445هـ الموافق 14/08/2023م من الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "أوربيتر K1".وأوضح بيان حركة حماس الفلسطينية أن الطائرة الاسرائيلية كانت في مهمة استطلاع معادٍ في أجواء شرقي القطاع، قبل أن تنجح عناصر حركة القسام في السيطرة عليها.ويشار إلى انه في الثالث من شهر يوليو/ تموز الماضي، أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.وتداولت مقاطع مصورة للطائرة التي قيل إنها أُسقطت بعد إطلاق النار في سماء مخيم جنين.وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس. ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين"، و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-للحظة-إسقاط-مسيرة-إسرائيلية-بنيران-فلسطينية-فيديو--1078679192.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة

"حماس" تعلن سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي غزة

14:39 GMT 15.08.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبرTelegramNabd
أكدت كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، تمكنها من السيطرة على طائرةٍ إسرائيلية مسيرة من نوع "أوربيتر K1" شرقي قطاع غزة.
ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لحركة "القسام"، جاء فيه أنه: "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس الاثنين 27 محرم 1445هـ الموافق 14/08/2023م من الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "أوربيتر K1".
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
مشاهد للحظة إسقاط مسيرة إسرائيلية بنيران فلسطينية... فيديو
3 يوليو, 10:55 GMT
وأوضح بيان حركة حماس الفلسطينية أن الطائرة الاسرائيلية كانت في مهمة استطلاع معادٍ في أجواء شرقي القطاع، قبل أن تنجح عناصر حركة القسام في السيطرة عليها.
ويشار إلى انه في الثالث من شهر يوليو/ تموز الماضي، أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.
وتداولت مقاطع مصورة للطائرة التي قيل إنها أُسقطت بعد إطلاق النار في سماء مخيم جنين.
وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس. ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين"، و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала