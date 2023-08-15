https://sputnikarabic.ae/20230815/خبير-عسكري-روسيا-اليوم-بكل-ما-تمتلكه-تدافع-عن-أمنها-القومي-وأمن-العالم-1080106695.html

خبير عسكري: روسيا اليوم بكل ما تمتلكه تدافع عن أمنها القومي وأمن العالم

خبير عسكري: روسيا اليوم بكل ما تمتلكه تدافع عن أمنها القومي وأمن العالم

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T13:54+0000

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2023-08-15T13:54+0000

راديو

بلا قيود

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خبير عسكري: روسيا اليوم بكل ما تمتلكه تدافع عن أمنها القومي وأمن العالم. خبير عسكري: روسيا اليوم بكل ما تمتلكه تدافع عن أمنها القومي وأمن العالم.

افتتاح المنتدى التقني الدولي "آرميا-2023" في ضواحي موسكو ومؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي. عن هاتين الفعاليتين تحدّث الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني لـ"بلا قيود":واشنطن تعتزم إرسال مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار. حول ذلك تحدث الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي:نصر الله يهدد إسرائيل بالعودة إلى العصر الحجري إذا ذهبت إلى الحرب مع لبنان. حول ذلك تحدث لـ "بلا قيود"، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط وقال:اجتماع في أثيوبيا لبحث إنهاء الأزمة في السودان بشكل عاجل. حول هذا الموضوع، قال الكاتب والخبير بالشؤون الأفريقية والدولية، الأستاذ صفوت عمران لبرنامج "بلا قيود":وزير الخارجية الجزائري يؤكد موقف بلاده من معارضة التدخل العسكري في النيجر. وبهذا الصدد، قال الخبير السّياسي وأستاذ العلاقات الاستراتيجية، البروفيسور محمد سعيد مكّي لبرنامجنا:تونس تؤكد رفضها التام للتطبيع مع إسرائيل وتنفي المزاعم المتداولة. وحول هذا الموضوع، قالت النائبة في البرلمان التونسي، السيدة فاطمة المسدي لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق....

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