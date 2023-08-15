خبير عسكري: روسيا اليوم بكل ما تمتلكه تدافع عن أمنها القومي وأمن العالم
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
افتتاح المنتدى التقني الدولي "آرميا-2023" في ضواحي موسكو ومؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي. عن هاتين الفعاليتين تحدّث الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني لـ"بلا قيود":
"إنّ هذا الاجتماع في موسكو يؤكد رغبة الكثير من الدول للخروج من الهيمنة الأمريكية والقول بشكل واضح، إن العالم القائم على تعدد الأقطاب هو عالم أكثر عدالة وأكثر استجابة للتهديدات التي يمكن أن تعاني منها البشرية، أما العنوان الرئيسي لمنتدى "آرميا -2023" ومؤتمر "موسكو الحادي عشر للأمن الدولي" فهو فكرة موسكو للذهاب إلى عالم متعدد الأقطاب، وروسيا اليوم بكل ما تمتلكه من مكامن القوى العسكرية تدافع عن أمنها القومي وأمن العالم".
واشنطن تعتزم إرسال مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار. حول ذلك تحدث الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي:
"إنّ الولايات المتحدة الأمريكية مصرّة بهذه المساعدات على الاستمرار بدعم نظام كييف حتى آخر أوكراني، ونحن الآن أمام أستاذ في التنسيق لإرهاب المدنيين وطالب جديد هو أوكرانيا التي تتعلم الإرهاب، ولكن عندما تستطيع روسيا تحقيق أهدافها من العملية العسكرية الخاصة، يمكن أن نقول أن المنظمات الدولية ستتغير مع ظهور أقطاب جديدة في العالم".
نصر الله يهدد إسرائيل بالعودة إلى العصر الحجري إذا ذهبت إلى الحرب مع لبنان. حول ذلك تحدث لـ "بلا قيود"، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط وقال:
"إنّ السبب المباشر لهذا التهديد هو الموقف الإسرائيلي المزدوج ميدانيا كضم مزارع شبعة وأراضي الغجر اللبنانيتين وإعلاميا بامكانية إعادة لبنان إلى العصر الحجري لما تملك من قدرة على تدمير مرافقه وبنيته التحتية، وبناء عليه لا بد من موقف تتخذه المقاومة لإعادة التوازن إلى معادلة الردع المتبادل، أمّا من يجب أن يُسال عن هذا التصعيد فهي اسرائيل ورعاتها".
اجتماع في أثيوبيا لبحث إنهاء الأزمة في السودان بشكل عاجل. حول هذا الموضوع، قال الكاتب والخبير بالشؤون الأفريقية والدولية، الأستاذ صفوت عمران لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ الأزمة السودانية تصل إلى شهرها الخامس، وأهم عنصر في زيادة التعقيد والتشابكات في السودان هو تمسك طرفي الصراع، ونخشى أن يكون اجتماع اثيوبيا تكرارا لاجتماعات سابقة، لأن الحقيقة حاليا ليس فقط إنهاء الحرب ولكن الأزمة الحقيقية هي الأزمة الإنسانية والصحية".
وزير الخارجية الجزائري يؤكد موقف بلاده من معارضة التدخل العسكري في النيجر. وبهذا الصدد، قال الخبير السّياسي وأستاذ العلاقات الاستراتيجية، البروفيسور محمد سعيد مكّي لبرنامجنا:
"إنّ الجزائر لم تقبل بالتدخل العسكري في النيجر، وحتى رأينا كيف توافقت واشنطن مع الطرف الجزائري بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية في هذا الشأن، والجزائر رأيها معروف لا تزيد المنطقة جرحا آخر، على شعب مستعمر وخيرات بلاده تنهب".
تونس تؤكد رفضها التام للتطبيع مع إسرائيل وتنفي المزاعم المتداولة. وحول هذا الموضوع، قالت النائبة في البرلمان التونسي، السيدة فاطمة المسدي لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ تونس لن تتأثر بهذه الأقاويل والإشاعات، لأن مؤسساتنا الرسمية تدرس مشروع قانون من أجل تجريم التطبيع ولم تكتمل بعد، وسيتم تداول هذا القانون وعرضه على الجلسة العامة، ولا أعتقد بأن هناك مساع من الدولة ضد المساعي الرسمية".
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