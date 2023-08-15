https://sputnikarabic.ae/20230815/دبابات-روسية-تفاجئ-تحصينات-أوكرانية-متخفية-وتدمرها-بقذائف-خارقة-فيديو-1080107683.html
دبابات روسية تفاجئ تحصينات أوكرانية متخفية وتدمرها بقذائف خارقة... فيديو
دبابات روسية تفاجئ تحصينات أوكرانية متخفية وتدمرها بقذائف خارقة... فيديو
شنت القوات الروسية هجوما باستخدام الدبابات، استهدف تحصينات ومقرات ومستودعات أوكرانية، تخفت في حزام من الغابات، ودمرتها بعد استهدافها بالقذائف. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:17+0000
2023-08-15T14:17+0000
2023-08-15T14:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب بيان الدفاع الروسية، قام رجال الاستطلاع بتحديد مواقع ومستودعات ذخيرة الجيش الأوكراني التي تخفت بين الغابات.وبينت الدفاع الروسية إلى أن القوات قامت بتصحيح وضبت الرمايات باستخدام طائرة دون طيار، حيث قامت القوات الروسية بتوجيه ضربة مباشرة، ثم الانسحاب من الموقع بسرعة.
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات روسية تفاجئ تحصينات أوكرانية متخفية وتدمرها بقذائف خارقة... فيديو
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شنت القوات الروسية هجوما باستخدام الدبابات، استهدف تحصينات ومقرات ومستودعات أوكرانية، تخفت في حزام من الغابات، ودمرتها بعد استهدافها بالقذائف.
وبحسب بيان الدفاع الروسية، قام رجال الاستطلاع بتحديد مواقع ومستودعات ذخيرة الجيش الأوكراني التي تخفت بين الغابات.
وتوجهت الدبابات الروسية من نوع "تي-72 بي 3 أم" إلى المنطقة المحددة، واتخذت مواقعها بهدف توجه ضربة إلى المواقع الأوكرانية.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها المشور على تلغرام، إلى أن الدبابات الروسية استخدمت قذائف متفجرة شديدة الانفجار.
وبينت الدفاع الروسية إلى أن القوات قامت بتصحيح وضبت الرمايات باستخدام طائرة دون طيار، حيث قامت القوات الروسية بتوجيه ضربة مباشرة، ثم الانسحاب من الموقع بسرعة.