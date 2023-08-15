عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/دبابات-روسية-تفاجئ-تحصينات-أوكرانية-متخفية-وتدمرها-بقذائف-خارقة-فيديو-1080107683.html
دبابات روسية تفاجئ تحصينات أوكرانية متخفية وتدمرها بقذائف خارقة... فيديو
دبابات روسية تفاجئ تحصينات أوكرانية متخفية وتدمرها بقذائف خارقة... فيديو
شنت القوات الروسية هجوما باستخدام الدبابات، استهدف تحصينات ومقرات ومستودعات أوكرانية، تخفت في حزام من الغابات، ودمرتها بعد استهدافها بالقذائف. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:17+0000
2023-08-15T14:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080107767_7:0:1271:711_1920x0_80_0_0_d80e67c6f8b15f4802952ca10be68987.jpg
وبحسب بيان الدفاع الروسية، قام رجال الاستطلاع بتحديد مواقع ومستودعات ذخيرة الجيش الأوكراني التي تخفت بين الغابات.وبينت الدفاع الروسية إلى أن القوات قامت بتصحيح وضبت الرمايات باستخدام طائرة دون طيار، حيث قامت القوات الروسية بتوجيه ضربة مباشرة، ثم الانسحاب من الموقع بسرعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080107767_185:0:1133:711_1920x0_80_0_0_a1b1807959f7e262005a434d249c87b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

دبابات روسية تفاجئ تحصينات أوكرانية متخفية وتدمرها بقذائف خارقة... فيديو

14:17 GMT 15.08.2023
© Sputnikدبابات روسية من طراز تي 72 تستهدف مقرات أوكرانية
دبابات روسية من طراز تي 72 تستهدف مقرات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
شنت القوات الروسية هجوما باستخدام الدبابات، استهدف تحصينات ومقرات ومستودعات أوكرانية، تخفت في حزام من الغابات، ودمرتها بعد استهدافها بالقذائف.
وبحسب بيان الدفاع الروسية، قام رجال الاستطلاع بتحديد مواقع ومستودعات ذخيرة الجيش الأوكراني التي تخفت بين الغابات.

وتوجهت الدبابات الروسية من نوع "تي-72 بي 3 أم" إلى المنطقة المحددة، واتخذت مواقعها بهدف توجه ضربة إلى المواقع الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها المشور على تلغرام، إلى أن الدبابات الروسية استخدمت قذائف متفجرة شديدة الانفجار.

وبينت الدفاع الروسية إلى أن القوات قامت بتصحيح وضبت الرمايات باستخدام طائرة دون طيار، حيث قامت القوات الروسية بتوجيه ضربة مباشرة، ثم الانسحاب من الموقع بسرعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала