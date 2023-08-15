https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-الأركان-التشيكي-السابق-نظام-كييف-ضلل-الغرب-وليس-روسيا--1080092936.html
رئيس الأركان التشيكي السابق: نظام كييف ضلل الغرب وليس روسيا
رئيس الأركان التشيكي السابق: نظام كييف ضلل الغرب وليس روسيا
أكد رئيس الأركان العامة السابق للجيش التشيكي، والجنرال في الجيش الاحتياطي، إرجي شاديفا، أن تصريحات نظام كييف حول "الهجوم المضاد" الذي كان من المفترض أن "يهزم"... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T09:36+0000
2023-08-15T09:36+0000
2023-08-15T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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وقال الضابط التشيكي: "كان من المتوقع شن ما يسمى بالهجوم المضاد السريع، والذي صنفته القيادة الأوكرانية على أنه شيء من شأنه كسر القوات الروسية. وتبين أن الواقع بعيد جدًا عما تم الإعلان عنه للعالم". وأوضح الضابط التشيكي في لقاء أجراه مع "Czdefence"، أنه بسبب عدم استعداد القوات الأوكرانية، تم تأجيل الهجوم المضاد باستمرار وحتى الآن لم يكتسب القوة الكاملة.وبحسب المصدر، وعلى سبيل المثال، وجه أحد المسؤولين الأوكرانيين اللوم إلى "الناتو" لضعف الإرادة، لأنه يُزعم أنه لا يستجيب بشكل صحيح لأفعال روسيا، على حد زعمهم.
https://sputnikarabic.ae/20230815/انقشاع-الليل-يكشف-عن-خسارة-أوكرانية-ضخمة-على-محور-زابوروجيه--1080091400.html
https://sputnikarabic.ae/20230815/محلل-بريطاني-يكشف-كيف-يبتز-زيلينسكي-واشنطن-1080091603.html
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رصد عسكري, العالم
رئيس الأركان التشيكي السابق: نظام كييف ضلل الغرب وليس روسيا
09:36 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 09:37 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس الأركان العامة السابق للجيش التشيكي، والجنرال في الجيش الاحتياطي، إرجي شاديفا، أن تصريحات نظام كييف حول "الهجوم المضاد" الذي كان من المفترض أن "يهزم" الجيش الروسي لم تضلل روسيا الاتحادية، ولكن ضللت الغرب.
وقال الضابط التشيكي: "كان من المتوقع شن ما يسمى بالهجوم المضاد السريع، والذي صنفته القيادة الأوكرانية على أنه شيء من شأنه كسر القوات الروسية. وتبين أن الواقع بعيد جدًا عما تم الإعلان عنه للعالم".
وتابع شاديفا موضحا: "وربما كانت هذه التصريحات تهدف إلى تقويض معنويات القوات الروسية.. لكنها (التصريحات) ضللتنا نحن وليس الروس".
وأوضح الضابط التشيكي في لقاء أجراه مع "Czdefence"
، أنه بسبب عدم استعداد القوات الأوكرانية، تم تأجيل الهجوم المضاد باستمرار وحتى الآن لم يكتسب القوة الكاملة.
وبحسب شاديفا، فإنه "لتحقيق النجاح، من الضروري إدخال من ستة إلى ثمانية ألوية إضافية ومن 500-600 مركبة ودبابات قتال مشاة، مما سيؤدي، على الرغم من ذلك، إلى خسائر جديدة".
وبدورها، كشفت النسخة البريطانية من صحيفة "التايمز" عن وجود تبادل للاتهامات بين نظام كييف وحلفائها الغربيين بعد الخسائر والإخفاقات التي تكبدها نظام كييف في هجومه المضاد المزعوم.
وبحسب المصدر، وعلى سبيل المثال، وجه أحد المسؤولين الأوكرانيين اللوم إلى "الناتو" لضعف الإرادة، لأنه يُزعم أنه لا يستجيب بشكل صحيح لأفعال روسيا، على حد زعمهم.