https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-الأركان-التشيكي-السابق-يكشف-خطأ-نظام-كييف-الفادح-في-الهجوم-المضاد-1080093886.html
رئيس الأركان التشيكي السابق يكشف خطأ نظام كييف الفادح في "الهجوم المضاد"
رئيس الأركان التشيكي السابق يكشف خطأ نظام كييف الفادح في "الهجوم المضاد"
اعتبر رئيس الأركان العامة السابق للجيش التشيكي، الجنرال جيري سيديفا، أن الأخطاء التي ارتكبتها كييف أثناء هجومها المضاد الأخير مرتبطة بالهجمات المتزامنة على... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T10:00+0000
2023-08-15T10:00+0000
2023-08-15T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال سيديفا خلال مقابلة مع Czdefence إنه من بين الأخطاء الرئيسية شن هجوم مضاد في وقت واحد في ثلاثة اتجاهات، حيث كان من المفترض أن يكون هجوم باخموت ضربة خادعة ويتم تجميع القوات الروسية للدفاع عنه.وفقًا لشديفا، من الخطأ أيضًا إلقاء اللوم على حقول الألغام بسبب بطء وتيرة الهجوم، لأنه حتى قبل بدء الهجوم المضاد، كانت هناك تقارير تقول أن هناك عملية زرع لها خاصة في اتجاه القرم.وفي الوقت نفسه ، يشير الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة إلى الاستخدام الفعال من قبل القوات الروسية لمعدات الحرب الإلكترونية التي تتداخل مع الاتصالات والتوجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-الأركان-التشيكي-السابق-نظام-كييف-ضلل-الغرب-وليس-روسيا--1080092936.html
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العالم
رئيس الأركان التشيكي السابق يكشف خطأ نظام كييف الفادح في "الهجوم المضاد"
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اعتبر رئيس الأركان العامة السابق للجيش التشيكي، الجنرال جيري سيديفا، أن الأخطاء التي ارتكبتها كييف أثناء هجومها المضاد الأخير مرتبطة بالهجمات المتزامنة على مختلف الاتجاهات والمحاور بالإضافة إلى عدم جهوزية الأفراد المقاتلة.
وقال سيديفا خلال مقابلة مع Czdefence
إنه من بين الأخطاء الرئيسية شن هجوم مضاد في وقت واحد في ثلاثة اتجاهات، حيث كان من المفترض أن يكون هجوم باخموت ضربة خادعة ويتم تجميع القوات الروسية للدفاع عنه.
وفقًا لشديفا، من الخطأ أيضًا إلقاء اللوم على حقول الألغام بسبب بطء وتيرة الهجوم، لأنه حتى قبل بدء الهجوم المضاد، كانت هناك تقارير تقول أن هناك عملية زرع لها خاصة في اتجاه القرم.
وفي الوقت نفسه ، يشير الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة إلى الاستخدام الفعال من قبل القوات الروسية لمعدات الحرب الإلكترونية التي تتداخل مع الاتصالات والتوجيه.