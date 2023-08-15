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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-الأركان-التشيكي-السابق-يكشف-خطأ-نظام-كييف-الفادح-في-الهجوم-المضاد-1080093886.html
رئيس الأركان التشيكي السابق يكشف خطأ نظام كييف الفادح في "الهجوم المضاد"
رئيس الأركان التشيكي السابق يكشف خطأ نظام كييف الفادح في "الهجوم المضاد"
اعتبر رئيس الأركان العامة السابق للجيش التشيكي، الجنرال جيري سيديفا، أن الأخطاء التي ارتكبتها كييف أثناء هجومها المضاد الأخير مرتبطة بالهجمات المتزامنة على... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T10:00+0000
2023-08-15T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال سيديفا خلال مقابلة مع Czdefence إنه من بين الأخطاء الرئيسية شن هجوم مضاد في وقت واحد في ثلاثة اتجاهات، حيث كان من المفترض أن يكون هجوم باخموت ضربة خادعة ويتم تجميع القوات الروسية للدفاع عنه.وفقًا لشديفا، من الخطأ أيضًا إلقاء اللوم على حقول الألغام بسبب بطء وتيرة الهجوم، لأنه حتى قبل بدء الهجوم المضاد، كانت هناك تقارير تقول أن هناك عملية زرع لها خاصة في اتجاه القرم.وفي الوقت نفسه ، يشير الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة إلى الاستخدام الفعال من قبل القوات الروسية لمعدات الحرب الإلكترونية التي تتداخل مع الاتصالات والتوجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-الأركان-التشيكي-السابق-نظام-كييف-ضلل-الغرب-وليس-روسيا--1080092936.html
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العالم
العالم

رئيس الأركان التشيكي السابق يكشف خطأ نظام كييف الفادح في "الهجوم المضاد"

10:00 GMT 15.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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اعتبر رئيس الأركان العامة السابق للجيش التشيكي، الجنرال جيري سيديفا، أن الأخطاء التي ارتكبتها كييف أثناء هجومها المضاد الأخير مرتبطة بالهجمات المتزامنة على مختلف الاتجاهات والمحاور بالإضافة إلى عدم جهوزية الأفراد المقاتلة.
وقال سيديفا خلال مقابلة مع Czdefence إنه من بين الأخطاء الرئيسية شن هجوم مضاد في وقت واحد في ثلاثة اتجاهات، حيث كان من المفترض أن يكون هجوم باخموت ضربة خادعة ويتم تجميع القوات الروسية للدفاع عنه.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الأركان التشيكي السابق: نظام كييف ضلل الغرب وليس روسيا
09:36 GMT
وفقًا لشديفا، من الخطأ أيضًا إلقاء اللوم على حقول الألغام بسبب بطء وتيرة الهجوم، لأنه حتى قبل بدء الهجوم المضاد، كانت هناك تقارير تقول أن هناك عملية زرع لها خاصة في اتجاه القرم.
وفي الوقت نفسه ، يشير الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة إلى الاستخدام الفعال من قبل القوات الروسية لمعدات الحرب الإلكترونية التي تتداخل مع الاتصالات والتوجيه.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:11 GMT
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