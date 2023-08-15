https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-داغستان-يعلن-الحداد-لمدة-يوم-على-أرواح-ضحايا-انفجار-محطة-وقود-في-محج-قلعة-1080087322.html
رئيس داغستان يعلن الحداد لمدة يوم على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة
رئيس داغستان يعلن الحداد لمدة يوم على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة
أعلن رئيس داغستان، سيرغي ميليكوف، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة يوم واحد في الجمهورية على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T06:11+0000
2023-08-15T06:11+0000
2023-08-15T06:11+0000
روسيا
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وأمر ميليكوف بتقديم مليون روبل كتعويض لعائلات الضحايا، و400 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح خطيرة، و200 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح طفيفة.وفتحت لجنة التحقيق الروسية في جمهورية داغتسان، دعوى جنائية بموجب المادة 238 من القانون الجنائي الروسي، وبدأت التحقيق في ملابسات الانفجار. ووفقا للمحققين، ففي مساء يوم 14 آب/أغسطس، اندلع حريق تبعه انفجار أمام محطة وقود للسيارات عند تقاطع شارع كولينسكايا في محج قلعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.ومن جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة وقود في مدينة محج قلعة إلى 30 قتيلا و75 مصابا، مشيرة إلى أن هناك نحو 70 شخصا يواصلون العمل على إزالة الأنقاض للبحث عن ضحايا محتملين في موقع الانفجار.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-وسط-شعبه-في-داغستان-في-مشهد-عفوي-ينم-عن-صدق-المشاعر-فيديو----1078581153.html
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روسيا
رئيس داغستان يعلن الحداد لمدة يوم على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة
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أعلن رئيس داغستان، سيرغي ميليكوف، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة يوم واحد في الجمهورية على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة.
وأمر ميليكوف بتقديم مليون روبل كتعويض لعائلات الضحايا، و400 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح خطيرة، و200 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح طفيفة.
وفتحت لجنة التحقيق الروسية في جمهورية داغتسان، دعوى جنائية بموجب المادة 238 من القانون الجنائي الروسي، وبدأت التحقيق في ملابسات الانفجار.
ووفقا للمحققين، ففي مساء يوم 14 آب/أغسطس، اندلع حريق تبعه انفجار أمام محطة وقود للسيارات عند تقاطع شارع كولينسكايا في محج قلعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة وقود في مدينة محج قلعة إلى 30 قتيلا و75 مصابا، مشيرة إلى أن هناك نحو 70 شخصا يواصلون العمل على إزالة الأنقاض للبحث عن ضحايا محتملين في موقع الانفجار.