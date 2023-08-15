https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-داغستان-يعلن-الحداد-لمدة-يوم-على-أرواح-ضحايا-انفجار-محطة-وقود-في-محج-قلعة-1080087322.html

رئيس داغستان يعلن الحداد لمدة يوم على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة

رئيس داغستان يعلن الحداد لمدة يوم على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة

أعلن رئيس داغستان، سيرغي ميليكوف، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة يوم واحد في الجمهورية على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T06:11+0000

2023-08-15T06:11+0000

2023-08-15T06:11+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080087162_0:113:1079:720_1920x0_80_0_0_d41fd8ea83a88fcb9a84170ffdad6a9c.jpg

وأمر ميليكوف بتقديم مليون روبل كتعويض لعائلات الضحايا، و400 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح خطيرة، و200 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح طفيفة.وفتحت لجنة التحقيق الروسية في جمهورية داغتسان، دعوى جنائية بموجب المادة 238 من القانون الجنائي الروسي، وبدأت التحقيق في ملابسات الانفجار. ووفقا للمحققين، ففي مساء يوم 14 آب/أغسطس، اندلع حريق تبعه انفجار أمام محطة وقود للسيارات عند تقاطع شارع كولينسكايا في محج قلعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.ومن جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة وقود في مدينة محج قلعة إلى 30 قتيلا و75 مصابا، مشيرة إلى أن هناك نحو 70 شخصا يواصلون العمل على إزالة الأنقاض للبحث عن ضحايا محتملين في موقع الانفجار.

https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-وسط-شعبه-في-داغستان-في-مشهد-عفوي-ينم-عن-صدق-المشاعر-فيديو----1078581153.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا