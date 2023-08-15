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https://sputnikarabic.ae/20230815/شركة-روستيخ-الحكومية-للصناعات-العسكرية-تكشف-عن-ردار-عسكري-مصغر-1080092179.html
شركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية تكشف عن رادار عسكري مصغر
شركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية تكشف عن رادار عسكري مصغر
قدمت شركة "روس الكترونيكس" التابعة لـ"روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية رادارا عسكريا مصغرا سيستخدمه الجيش الروسي في عملياته القتالية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T09:04+0000
2023-08-15T09:04+0000
روسيا
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وعرضت الشركة لأول مرة محطة رادار متنقلة مصغرة متعددة الوظائف في منتدى "آرميا -2023"، حيث يمكن لهذا الرادار رؤية الأجسام الصغيرة، بما في ذلك الطائرات الصغيرة مسيرة في الأجواء، بالإضافة إلى الأهداف السطحية والشفافة اللاسلكية.وبحسب الشركة يصل وزن محطة الرادار إلى حوالي 25 كيلوغراما ويسمح باستخدامها كمحطة تنقل من مكان إلى آخر، وكذلك كجزء من مجموعات التحكم بها.حددت الشركة أن الرادار المحمول تم تطويره بواسطة مصنع ريبينسك على أساس قاعدة العناصر المحلية. كما أن المحطة قادرة على اكتشاف حتى الطائرات المسيرة غير الواضحة، ويمكن استخدام الجهاز للبحث عن الأجسام الأرضية على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات.
https://sputnikarabic.ae/20230814/روستيخ-تكشف-لأول-مرة-عن-مدفع-مالفا-في-منتدى-آرميا--2023-فيديو-1080039715.html
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روسيا
روسيا

شركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية تكشف عن رادار عسكري مصغر

09:04 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Egueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورشركة "روستيخ" خلال العرض الدولي "إنتربوليتيكس - 2018" الـ 22 من نوعه
شركة روستيخ خلال العرض الدولي إنتربوليتيكس - 2018 الـ 22 من نوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Egueniy Byatov
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قدمت شركة "روس الكترونيكس" التابعة لـ"روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية رادارا عسكريا مصغرا سيستخدمه الجيش الروسي في عملياته القتالية.
وعرضت الشركة لأول مرة محطة رادار متنقلة مصغرة متعددة الوظائف في منتدى "آرميا -2023"، حيث يمكن لهذا الرادار رؤية الأجسام الصغيرة، بما في ذلك الطائرات الصغيرة مسيرة في الأجواء، بالإضافة إلى الأهداف السطحية والشفافة اللاسلكية.
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"روستيخ" تكشف لأول مرة عن مدفع "مالفا" في منتدى "آرميا- 2023"... فيديو
أمس, 07:36 GMT
وبحسب الشركة يصل وزن محطة الرادار إلى حوالي 25 كيلوغراما ويسمح باستخدامها كمحطة تنقل من مكان إلى آخر، وكذلك كجزء من مجموعات التحكم بها.
حددت الشركة أن الرادار المحمول تم تطويره بواسطة مصنع ريبينسك على أساس قاعدة العناصر المحلية. كما أن المحطة قادرة على اكتشاف حتى الطائرات المسيرة غير الواضحة، ويمكن استخدام الجهاز للبحث عن الأجسام الأرضية على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات.
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