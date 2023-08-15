https://sputnikarabic.ae/20230815/شركة-روستيخ-الحكومية-للصناعات-العسكرية-تكشف-عن-ردار-عسكري-مصغر-1080092179.html

شركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية تكشف عن رادار عسكري مصغر

شركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية تكشف عن رادار عسكري مصغر

قدمت شركة "روس الكترونيكس" التابعة لـ"روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية رادارا عسكريا مصغرا سيستخدمه الجيش الروسي في عملياته القتالية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T09:04+0000

2023-08-15T09:04+0000

2023-08-15T09:04+0000

روسيا

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وعرضت الشركة لأول مرة محطة رادار متنقلة مصغرة متعددة الوظائف في منتدى "آرميا -2023"، حيث يمكن لهذا الرادار رؤية الأجسام الصغيرة، بما في ذلك الطائرات الصغيرة مسيرة في الأجواء، بالإضافة إلى الأهداف السطحية والشفافة اللاسلكية.وبحسب الشركة يصل وزن محطة الرادار إلى حوالي 25 كيلوغراما ويسمح باستخدامها كمحطة تنقل من مكان إلى آخر، وكذلك كجزء من مجموعات التحكم بها.حددت الشركة أن الرادار المحمول تم تطويره بواسطة مصنع ريبينسك على أساس قاعدة العناصر المحلية. كما أن المحطة قادرة على اكتشاف حتى الطائرات المسيرة غير الواضحة، ويمكن استخدام الجهاز للبحث عن الأجسام الأرضية على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات.

https://sputnikarabic.ae/20230814/روستيخ-تكشف-لأول-مرة-عن-مدفع-مالفا-في-منتدى-آرميا--2023-فيديو-1080039715.html

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