https://sputnikarabic.ae/20230815/شكل-غريب-للموصلية-الفائقة-يغير-وجه-الحضارة-وحاجز-لغوي-جزيئي-مضاد-للفيروسات-1080103669.html
شكل غريب للموصلية الفائقة يغير وجه الحضارة وحاجز لغوي جزيئي مضاد للفيروسات
شكل غريب للموصلية الفائقة يغير وجه الحضارة وحاجز لغوي جزيئي مضاد للفيروسات
حدد الفيزيائيون آلية مسؤولة عن إنشاء الموصلية الفائقة المتذبذبة وهو مجال كان غير مفهوم من قبل، ويقول الدارسون إنه ربما يغير شكل الحضارة بالكامل. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:39+0000
2023-08-15T12:39+0000
2023-08-15T12:39+0000
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شكل غريب للموصلية الفائقة يغير وجه الحضارة وحاجز لغوي جزيئي مضاد للفيروسات
شكل غريب للموصلية الفائقة يغير وجه الحضارة وحاجز لغوي جزيئي مضاد للفيروسات
دراسة تحليلية أحفورية مدهشة تكشف عن أسباب ضخامة بعض الديناصورات رغم ضآلة أبناء عمومتها. العلماء يتمكنون من تخليق جينوم بكتيري يغير الطريقة التي يوجِّه بها الحمضُ النووي الخلايا لإنتاج البروتينات، بهدف عزل الخلايا جينيًّا، وإكسابها مناعة ضد العدوى الفيروسية.تكست الحلقة:- دليل قاطع على الجاذبية المعدلة: انهيار نظريات نيوتن وآينشتاين في التسارع المنخفض.- حدد الفيزيائيون آلية وراء الموصلية الفائقة المتذبذبة تسمى موجات الكثافة الزوجية. ويقدم هذا الاكتشاف فهماً أعمق لحالات الموصلية الفائقة غير التقليدية الموجودة في مواد معينة، بما في ذلك الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية.ولطالما ساد اعتقاد بأن سبب ضخامة بعض الحيوانات عن أقاربها الأصغر حجما هو أنها تنمو على نحو أسرع إبان المرحلة التي يكون فيها النمو في ذروته وأسرع ما يكون. غير أن هذا لا ينطبق على جميع الحيوانات..-تلسكوب جيمس ويب - يشير إلى أن عدد الكواكب الصالحة للعيش أقل مما نظن..تشير عمليات الرصد الفضائي التي أجراها التلسكوب إلى أن الكوكب الثاني في نظام من سبعة كواكب هو كوكب بلا غلاف جوي.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مرايا العلوم, الفضاء, аудио
مرايا العلوم, الفضاء, аудио
شكل غريب للموصلية الفائقة يغير وجه الحضارة وحاجز لغوي جزيئي مضاد للفيروسات
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حدد الفيزيائيون آلية مسؤولة عن إنشاء الموصلية الفائقة المتذبذبة وهو مجال كان غير مفهوم من قبل، ويقول الدارسون إنه ربما يغير شكل الحضارة بالكامل.
دراسة تحليلية أحفورية مدهشة تكشف عن أسباب ضخامة بعض الديناصورات رغم ضآلة أبناء عمومتها. العلماء يتمكنون من تخليق جينوم بكتيري يغير الطريقة التي يوجِّه بها الحمضُ النووي الخلايا لإنتاج البروتينات، بهدف عزل الخلايا جينيًّا، وإكسابها مناعة ضد العدوى الفيروسية.
- دليل قاطع على الجاذبية المعدلة: انهيار نظريات نيوتن وآينشتاين
في التسارع المنخفض.
كشفت دراسة حديثة أن الحركات المدارية للنجوم الثنائية المتباعدة على نطاق واسع، تكسر النموذج القياسي للجاذبية عند التسارع المنخفض. ومن خلال تحليل البيانات وجد الباحثون أن التسارع الذي يقل عن نانومتر واحد في الثانية المربعة ينحرف عن قوانين الجاذبية لنيوتن وأينشتاين.
- حدد الفيزيائيون آلية وراء الموصلية الفائقة المتذبذبة تسمى موجات الكثافة الزوجية. ويقدم هذا الاكتشاف فهماً أعمق لحالات الموصلية الفائقة غير التقليدية الموجودة في مواد معينة، بما في ذلك الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية.
- دراسة تحليلية شاملة منحت الباحثين لمحة عن الكيفية التي تطورت بها بعض الديناصورات
لتصبح تلك الكائنات الضخمة، كالتيرانوصورات، وأخرى لتصير مخلوقات أصغر أشبه بالطيور.
ولطالما ساد اعتقاد بأن سبب ضخامة بعض الحيوانات عن أقاربها الأصغر حجما هو أنها تنمو على نحو أسرع إبان المرحلة التي يكون فيها النمو في ذروته وأسرع ما يكون. غير أن هذا لا ينطبق على جميع الحيوانات..
-العلماء يتمكنون من تخليق جينوم بكتيري بحيث تتغير الطريقة التي يوجِّه بها الحمضُ النووي
الخلايا لإنتاج البروتينات. يهدف هذا "الحاجز اللغوي" إلى عزل الخلايا جينيًّا، وإكسابها مناعة ضد العدوى الفيروسية.
-تلسكوب جيمس ويب - يشير إلى أن عدد الكواكب الصالحة للعيش أقل مما نظن..
تشير عمليات الرصد الفضائي
التي أجراها التلسكوب إلى أن الكوكب الثاني في نظام من سبعة كواكب هو كوكب بلا غلاف جوي.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد