https://sputnikarabic.ae/20230815/شويغو-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-وضعت-حدا-لهيمنة-الغرب-الجماعي-في-المجال-العسكري--عاجل-1080088582.html
شويغو: العملية العسكرية الروسية الخاصة وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري
شويغو: العملية العسكرية الروسية الخاصة وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:35+0000
2023-08-15T07:35+0000
2023-08-15T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال وزير الدفاع الروسي ، الجنرال سيرجي شويغو ، في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي ، إن العملية الخاصة أنهت هيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري ، وانخفضت بشكل كبير قدرته على فرض مصالحه على العالم. "وضعت عملية عسكرية خاصة حدا لهيمنة الغرب الجماعي على المجال العسكري. وانخفضت بشكل كبير قدرته على فرض مصالحه في مناطق مختلفة من العالم. وقد أدت التغييرات الجارية إلى زيادة دور بلدان آسيا ، أفريقيا وأمريكا اللاتينية في النظام العالمي ، بما في ذلك استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية السيادية للدول ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شويغو: العملية العسكرية الروسية الخاصة وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري
07:35 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 07:40 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري.
قال وزير الدفاع الروسي ، الجنرال سيرجي شويغو ، في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي ، إن العملية الخاصة أنهت هيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري ، وانخفضت بشكل كبير قدرته على فرض مصالحه على العالم. "وضعت عملية عسكرية خاصة حدا لهيمنة الغرب الجماعي على المجال العسكري. وانخفضت بشكل كبير قدرته على فرض مصالحه في مناطق مختلفة من العالم. وقد أدت التغييرات الجارية إلى زيادة دور بلدان آسيا ، أفريقيا وأمريكا اللاتينية في النظام العالمي ، بما في ذلك استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية السيادية للدول ".