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بوتين: المناقشات حول الأمن مهمة ومعظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/شويغو-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-وضعت-حدا-لهيمنة-الغرب-الجماعي-في-المجال-العسكري--عاجل-1080088582.html
شويغو: العملية العسكرية الروسية الخاصة وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري
شويغو: العملية العسكرية الروسية الخاصة وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:35+0000
2023-08-15T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال وزير الدفاع الروسي ، الجنرال سيرجي شويغو ، في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي ، إن العملية الخاصة أنهت هيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري ، وانخفضت بشكل كبير قدرته على فرض مصالحه على العالم. "وضعت عملية عسكرية خاصة حدا لهيمنة الغرب الجماعي على المجال العسكري. وانخفضت بشكل كبير قدرته على فرض مصالحه في مناطق مختلفة من العالم. وقد أدت التغييرات الجارية إلى زيادة دور بلدان آسيا ، أفريقيا وأمريكا اللاتينية في النظام العالمي ، بما في ذلك استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية السيادية للدول ".
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روسيا

شويغو: العملية العسكرية الروسية الخاصة وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري

07:35 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 07:40 GMT 15.08.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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يتبع
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وضعت حدا لهيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري.
قال وزير الدفاع الروسي ، الجنرال سيرجي شويغو ، في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي ، إن العملية الخاصة أنهت هيمنة الغرب الجماعي في المجال العسكري ، وانخفضت بشكل كبير قدرته على فرض مصالحه على العالم. "وضعت عملية عسكرية خاصة حدا لهيمنة الغرب الجماعي على المجال العسكري. وانخفضت بشكل كبير قدرته على فرض مصالحه في مناطق مختلفة من العالم. وقد أدت التغييرات الجارية إلى زيادة دور بلدان آسيا ، أفريقيا وأمريكا اللاتينية في النظام العالمي ، بما في ذلك استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية السيادية للدول ".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMT
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