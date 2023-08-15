https://sputnikarabic.ae/20230815/شويغو-النتائج-الأولية-للعمليات-القتالية-تظهر-أن-الموارد-العسكرية-لأوكرانيا-قد-استنفذت-تقريبا--عاجل-1080089492.html
شويغو: النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا
شويغو: النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:52+0000
2023-08-15T07:52+0000
2023-08-15T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي إن الولايات المتحدة الأمريكية وتحت شعار دعم كييف تقوم بتطهير الترسانات العسكرية من شركائها في مناطق مختلفة من العالم وتعدهم بإمدادات تفضيلية من المعدات الغربية الصنع في المقابل.وتابع شويغو بالقول "في الواقع يتم تطهير سوق منتجات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. ومع ذلك ، سيتعين على الشركاء دفع الكثير من المال للولايات المتحدة للحصول على أسلحة جديدة والموافقة على الحد من السيادة في المجال الأمني".ولفت شويغو أن نظام كييف يستخدم المنشآت المدنية لإيواء القوات والمعدات منذ الأيام الأولى للصراع، مضيفا أن كييف استخدمت "مبادرة حبوب" كغطاء لأسلحتها ومستودعات ذخيرتها من الضربات الصاروخية الروسية.
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الأخبار
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روسيا
شويغو: النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا
07:52 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا.
وقال شويغو خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي إن الولايات المتحدة الأمريكية وتحت شعار دعم كييف تقوم بتطهير الترسانات العسكرية من شركائها في مناطق مختلفة من العالم وتعدهم بإمدادات تفضيلية من المعدات الغربية الصنع في المقابل.
وتابع شويغو بالقول "في الواقع يتم تطهير سوق منتجات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. ومع ذلك ، سيتعين على الشركاء دفع الكثير من المال للولايات المتحدة للحصول على أسلحة جديدة والموافقة على الحد من السيادة في المجال الأمني".
ولفت شويغو أن نظام كييف يستخدم المنشآت المدنية لإيواء القوات والمعدات منذ الأيام الأولى للصراع، مضيفا أن كييف استخدمت "مبادرة حبوب" كغطاء لأسلحتها ومستودعات ذخيرتها من الضربات الصاروخية الروسية.