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بوتين: الغرب يخطط لدمج "الناتو" مع "أوكوس"
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/شويغو-النتائج-الأولية-للعمليات-القتالية-تظهر-أن-الموارد-العسكرية-لأوكرانيا-قد-استنفذت-تقريبا--عاجل-1080089492.html
شويغو: النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا
شويغو: النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:52+0000
2023-08-15T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي إن الولايات المتحدة الأمريكية وتحت شعار دعم كييف تقوم بتطهير الترسانات العسكرية من شركائها في مناطق مختلفة من العالم وتعدهم بإمدادات تفضيلية من المعدات الغربية الصنع في المقابل.وتابع شويغو بالقول "في الواقع يتم تطهير سوق منتجات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. ومع ذلك ، سيتعين على الشركاء دفع الكثير من المال للولايات المتحدة للحصول على أسلحة جديدة والموافقة على الحد من السيادة في المجال الأمني".ولفت شويغو أن نظام كييف يستخدم المنشآت المدنية لإيواء القوات والمعدات منذ الأيام الأولى للصراع، مضيفا أن كييف استخدمت "مبادرة حبوب" كغطاء لأسلحتها ومستودعات ذخيرتها من الضربات الصاروخية الروسية.
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شويغو: النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا

07:52 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 15.08.2023)
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفذت تقريبا.
وقال شويغو خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي إن الولايات المتحدة الأمريكية وتحت شعار دعم كييف تقوم بتطهير الترسانات العسكرية من شركائها في مناطق مختلفة من العالم وتعدهم بإمدادات تفضيلية من المعدات الغربية الصنع في المقابل.
وتابع شويغو بالقول "في الواقع يتم تطهير سوق منتجات المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. ومع ذلك ، سيتعين على الشركاء دفع الكثير من المال للولايات المتحدة للحصول على أسلحة جديدة والموافقة على الحد من السيادة في المجال الأمني".
ولفت شويغو أن نظام كييف يستخدم المنشآت المدنية لإيواء القوات والمعدات منذ الأيام الأولى للصراع، مضيفا أن كييف استخدمت "مبادرة حبوب" كغطاء لأسلحتها ومستودعات ذخيرتها من الضربات الصاروخية الروسية.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMT
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