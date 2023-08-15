عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/صافرات-الإنذار-تدوي-في-كييف-ومقاطعات-أوكرانية-أخرى-1080085569.html
صافرات الإنذار تدوي في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
صافرات الإنذار تدوي في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في كييف ومنطقة كييف، وفقًا لبيانات خريطة الغارات الجوية عبر... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T00:58+0000
2023-08-15T00:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_0:229:3197:2027_1920x0_80_0_0_acbd8cad8a984b42ac5b1e536aa74985.jpg
وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركوف، سومي، نيكولايف، وأوديسا في أوكرانيا.ومنذ الساعة 03:24، سُمع دوي صفارات لإنذار في كييف، بالإضافة إلى مناطق تشيركاس، وكييف، وفينيتسيا، وكيروفوهراد، وجيتومير، وتشيرنيهيف في البلاد.بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للخريطة، تم سماع صفارات الإنذار في أجزاء من مقاطعات زابوروجيه وخيرسون الخاصة لسيطرة كييف، وكذلك في جمهورية دونيتسك.يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتين-أوكرانيتين-1080084508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_2f583ca6a21e15cc16ea4ccb57d3718b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

صافرات الإنذار تدوي في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى

00:58 GMT 15.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في كييف ومنطقة كييف، وفقًا لبيانات خريطة الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركوف، سومي، نيكولايف، وأوديسا في أوكرانيا.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين
أمس, 21:26 GMT
ومنذ الساعة 03:24، سُمع دوي صفارات لإنذار في كييف، بالإضافة إلى مناطق تشيركاس، وكييف، وفينيتسيا، وكيروفوهراد، وجيتومير، وتشيرنيهيف في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للخريطة، تم سماع صفارات الإنذار في أجزاء من مقاطعات زابوروجيه وخيرسون الخاصة لسيطرة كييف، وكذلك في جمهورية دونيتسك.
يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала