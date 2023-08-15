https://sputnikarabic.ae/20230815/صافرات-الإنذار-تدوي-في-كييف-ومقاطعات-أوكرانية-أخرى-1080085569.html
صافرات الإنذار تدوي في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
صافرات الإنذار تدوي في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في كييف ومنطقة كييف، وفقًا لبيانات خريطة الغارات الجوية عبر... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T00:58+0000
2023-08-15T00:58+0000
2023-08-15T00:58+0000
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وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركوف، سومي، نيكولايف، وأوديسا في أوكرانيا.ومنذ الساعة 03:24، سُمع دوي صفارات لإنذار في كييف، بالإضافة إلى مناطق تشيركاس، وكييف، وفينيتسيا، وكيروفوهراد، وجيتومير، وتشيرنيهيف في البلاد.بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للخريطة، تم سماع صفارات الإنذار في أجزاء من مقاطعات زابوروجيه وخيرسون الخاصة لسيطرة كييف، وكذلك في جمهورية دونيتسك.يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتين-أوكرانيتين-1080084508.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في كييف ومنطقة كييف، وفقًا لبيانات خريطة الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركوف، سومي، نيكولايف، وأوديسا في أوكرانيا.
ومنذ الساعة 03:24، سُمع دوي صفارات لإنذار في كييف، بالإضافة إلى مناطق تشيركاس، وكييف، وفينيتسيا، وكيروفوهراد، وجيتومير، وتشيرنيهيف في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للخريطة، تم سماع صفارات الإنذار في أجزاء من مقاطعات زابوروجيه وخيرسون الخاصة لسيطرة كييف، وكذلك في جمهورية دونيتسك.
يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية
على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.