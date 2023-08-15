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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/صحيفة-روسيا-وجهت-ضربة-لـالناتو-لم-يفعلها-أحد-من-قبل-1080105382.html
صحيفة: روسيا وجهت ضربة لـ"الناتو" لم يفعلها أحد من قبل
صحيفة: روسيا وجهت ضربة لـ"الناتو" لم يفعلها أحد من قبل
كشف كاتب ومحلل أمريكي أن الغرب لم يكن يتوقع أن تكون التكتيكات الدفاعية للجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة مدروسة ومنظمة بهذه الطريقة... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T13:21+0000
2023-08-15T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب ميك رايان، في مقاله المنشور على موقع "ABC"، أن عاملين حالا دون الهجوم الأوكراني المضاد وتطهير حقول الألغام أمام المناطق المحصنة.وأضاف موضحا: "الأول هو نظام مراقبة ساحة المعركة المتقدم، والثاني هو التحكم الرقمي في دعم النيران".ولفت إلى أن "الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية وطائرات الهليكوبتر الهجومية والذخيرة الخفيفة ومعدات الحرب الإلكترونية أصبحت الآن متزامنة مع أحدث جيل من أنظمة التحكم في القتال الرقمي. لذلك، تركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على تنفيذ الكشف عن عملية الأسلحة لاختراقها بسرعة".وفقًا لرايان، فقد أدى هذا النهج للقيادة الروسية في إدارة الأعمال القتالية إلى إلحاق هزيمة فكرية بالغرب.وخلص المراقب إلى أن مثل هذه التكتيكات باستخدام أحدث أنظمة المراقبة وبسط الألغام كانت مفاجأة كاملة لحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230815/لافروف-الغرب-بضخه-السلاح-إلى-أوكرانيا-يزيد-من-خطر-صدام-القوى-النووية-1080094055.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: روسيا وجهت ضربة لـ"الناتو" لم يفعلها أحد من قبل

13:21 GMT 15.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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كشف كاتب ومحلل أمريكي أن الغرب لم يكن يتوقع أن تكون التكتيكات الدفاعية للجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة مدروسة ومنظمة بهذه الطريقة التقنية العالية.
وكتب ميك رايان، في مقاله المنشور على موقع "ABC"، أن عاملين حالا دون الهجوم الأوكراني المضاد وتطهير حقول الألغام أمام المناطق المحصنة.
وأضاف موضحا: "الأول هو نظام مراقبة ساحة المعركة المتقدم، والثاني هو التحكم الرقمي في دعم النيران".
لافروف يلقي كلمة ترحيب في افتتاح المؤتمر التأسيسي للحركة الروسية الدولية محبو روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
لافروف: الغرب بضخه السلاح إلى أوكرانيا يزيد من خطر صدام القوى النووية
10:17 GMT
ولفت إلى أن "الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية وطائرات الهليكوبتر الهجومية والذخيرة الخفيفة ومعدات الحرب الإلكترونية أصبحت الآن متزامنة مع أحدث جيل من أنظمة التحكم في القتال الرقمي. لذلك، تركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على تنفيذ الكشف عن عملية الأسلحة لاختراقها بسرعة".
وفقًا لرايان، فقد أدى هذا النهج للقيادة الروسية في إدارة الأعمال القتالية إلى إلحاق هزيمة فكرية بالغرب.
وخلص المراقب إلى أن مثل هذه التكتيكات باستخدام أحدث أنظمة المراقبة وبسط الألغام كانت مفاجأة كاملة لحلف شمال الأطلسي.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:16 GMT
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