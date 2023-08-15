https://sputnikarabic.ae/20230815/صحيفة-روسيا-وجهت-ضربة-لـالناتو-لم-يفعلها-أحد-من-قبل-1080105382.html
صحيفة: روسيا وجهت ضربة لـ"الناتو" لم يفعلها أحد من قبل
صحيفة: روسيا وجهت ضربة لـ"الناتو" لم يفعلها أحد من قبل
كشف كاتب ومحلل أمريكي أن الغرب لم يكن يتوقع أن تكون التكتيكات الدفاعية للجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة مدروسة ومنظمة بهذه الطريقة... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T13:21+0000
2023-08-15T13:21+0000
2023-08-15T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكتب ميك رايان، في مقاله المنشور على موقع "ABC"، أن عاملين حالا دون الهجوم الأوكراني المضاد وتطهير حقول الألغام أمام المناطق المحصنة.وأضاف موضحا: "الأول هو نظام مراقبة ساحة المعركة المتقدم، والثاني هو التحكم الرقمي في دعم النيران".ولفت إلى أن "الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية وطائرات الهليكوبتر الهجومية والذخيرة الخفيفة ومعدات الحرب الإلكترونية أصبحت الآن متزامنة مع أحدث جيل من أنظمة التحكم في القتال الرقمي. لذلك، تركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على تنفيذ الكشف عن عملية الأسلحة لاختراقها بسرعة".وفقًا لرايان، فقد أدى هذا النهج للقيادة الروسية في إدارة الأعمال القتالية إلى إلحاق هزيمة فكرية بالغرب.وخلص المراقب إلى أن مثل هذه التكتيكات باستخدام أحدث أنظمة المراقبة وبسط الألغام كانت مفاجأة كاملة لحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230815/لافروف-الغرب-بضخه-السلاح-إلى-أوكرانيا-يزيد-من-خطر-صدام-القوى-النووية-1080094055.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة: روسيا وجهت ضربة لـ"الناتو" لم يفعلها أحد من قبل
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كشف كاتب ومحلل أمريكي أن الغرب لم يكن يتوقع أن تكون التكتيكات الدفاعية للجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة مدروسة ومنظمة بهذه الطريقة التقنية العالية.
وكتب ميك رايان، في مقاله المنشور على موقع "ABC"، أن عاملين حالا دون الهجوم الأوكراني المضاد وتطهير حقول الألغام أمام المناطق المحصنة.
وأضاف موضحا: "الأول هو نظام مراقبة ساحة المعركة المتقدم، والثاني هو التحكم الرقمي في دعم النيران".
ولفت إلى أن "الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية وطائرات الهليكوبتر الهجومية والذخيرة الخفيفة ومعدات الحرب الإلكترونية أصبحت الآن متزامنة مع أحدث جيل من أنظمة التحكم في القتال الرقمي. لذلك، تركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على تنفيذ الكشف عن عملية الأسلحة لاختراقها بسرعة".
وفقًا لرايان، فقد أدى هذا النهج للقيادة الروسية في إدارة الأعمال القتالية إلى إلحاق هزيمة فكرية بالغرب.
وخلص المراقب إلى أن مثل هذه التكتيكات باستخدام أحدث أنظمة المراقبة وبسط الألغام كانت مفاجأة كاملة لحلف شمال الأطلسي.