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https://sputnikarabic.ae/20230815/صحيفة-وزير-خارجية-إيران-يقوم-بزيارة-إلى-السعودية-نهاية-الأسبوع-الحالي-تستغرق-يوما-واحدا-1080091087.html
صحيفة: وزير خارجية إيران يقوم بزيارة إلى السعودية نهاية الأسبوع الحالي تستغرق يوما واحدا
صحيفة: وزير خارجية إيران يقوم بزيارة إلى السعودية نهاية الأسبوع الحالي تستغرق يوما واحدا
كشفت وسائل إعلام، أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيعقد اجتماعا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان نهاية الأسبوع الحالي". 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T08:39+0000
2023-08-15T08:39+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مطّلعة، قولها إن "عبد اللهيان سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية تستغرق يوما واحدا"، مشيرة أن الزيارة تأتي بعد دعوة سعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.وأعلن وزير الخارجية الإيراني، أمس الإثنين، أن "السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة في الأيام المقبلة".وقال عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة "يوم الصحفي" في وزارة الخارجية، إن "سفيري إيران والسعودية سيستقران في العواصم في الأيام المقبلة"، مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت، في وقت سابق، إن "زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمملكة العربية السعودية، سيتم التخطيط لها في الوقت المناسب، في إطار الإرادة السياسية للبلدين".وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "العلاقات بين السعودية وإيران في تقدم"، مشيرا أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى المملكة العربية السعودية، ستتم قريبا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

صحيفة: وزير خارجية إيران يقوم بزيارة إلى السعودية نهاية الأسبوع الحالي تستغرق يوما واحدا

08:39 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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كشفت وسائل إعلام، أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيعقد اجتماعا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان نهاية الأسبوع الحالي".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مطّلعة، قولها إن "عبد اللهيان سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية تستغرق يوما واحدا"، مشيرة أن الزيارة تأتي بعد دعوة سعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، أمس الإثنين، أن "السفير الإيراني لدى السعودية سيرافقه خلال زيارته إلى المملكة في الأيام المقبلة".
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وقال عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة "يوم الصحفي" في وزارة الخارجية، إن "سفيري إيران والسعودية سيستقران في العواصم في الأيام المقبلة"، مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت، في وقت سابق، إن "زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمملكة العربية السعودية، سيتم التخطيط لها في الوقت المناسب، في إطار الإرادة السياسية للبلدين".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "العلاقات بين السعودية وإيران في تقدم"، مشيرا أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى المملكة العربية السعودية، ستتم قريبا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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