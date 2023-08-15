https://sputnikarabic.ae/20230815/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1080085383.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أفادت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الإنذار تدوي حاليًا في جميع أنحاء أوكرانيا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T01:31+0000
2023-08-15T01:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية، فإن صفارات الإنذار دُوّت في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، للتحذير من غارات جوية.ووفقًا لبيانات الخريطة، فقد دُوّت صفارات الإنذار في المقاطعات الغربية الأوكرانية بين الساعة 4:02 و4:04 بتوقيت موسكو.يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230815/صافرات-الإنذار-تدوي-في-كييف-ومقاطعات-أوكرانية-أخرى-1080085569.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
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أفادت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الإنذار تدوي حاليًا في جميع أنحاء أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية، فإن صفارات الإنذار دُوّت في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، للتحذير من غارات جوية.
ووفقًا لبيانات الخريطة، فقد دُوّت صفارات الإنذار في المقاطعات الغربية الأوكرانية بين الساعة 4:02 و4:04 بتوقيت موسكو.
يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية
على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.