عربي
صواريخ روسية تنطلق من البر والبحر وتدمر الشركات الرئيسية لصناعة الأسلحة الأوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/صواريخ-روسية-تنطلق-من-البر-والبحر-وتدمر-الشركات-الرئيسية-لصناعة-الأسلحة-الأوكرانية--1080104533.html
صواريخ روسية تنطلق من البر والبحر وتدمر الشركات الرئيسية لصناعة الأسلحة الأوكرانية
صواريخ روسية تنطلق من البر والبحر وتدمر الشركات الرئيسية لصناعة الأسلحة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:52+0000
2023-08-15T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060962373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88d6abe4bdbc131f484b8f379e7bf62a.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية لنظام كييف".وأكد البيان أنه تم تحقيق هدف الضربة، وتم ضرب جميع الأهداف المعينة، وتم إلحاق أضرار كبيرة بالمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.وأضاف البيان: "تم تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق ليسيتشانسك وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية وفولنوفاخا وغورلوفكا وماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض أربعة صواريخ "كروز" بعيدة المدى فرنسية الصنع من طراز "SCALP-EG" واثنين من منصات إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "Uragan".
https://sputnikarabic.ae/20230815/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-ذعر-وتراجع-لدى-القوات-الأوكرانية-بسبب-انهيار-جبهة-بخاركوف--1080098020.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060962373_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_c0eb754ab313c04c35573e2dbcd43c3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

صواريخ روسية تنطلق من البر والبحر وتدمر الشركات الرئيسية لصناعة الأسلحة الأوكرانية

12:52 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 15.08.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ إسكندر
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية لنظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية لنظام كييف".
وأكد البيان أنه تم تحقيق هدف الضربة، وتم ضرب جميع الأهداف المعينة، وتم إلحاق أضرار كبيرة بالمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: ذعر وتراجع لدى القوات الأوكرانية بسبب انهيار جبهة بخاركوف
11:42 GMT
وأضاف البيان: "تم تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق ليسيتشانسك وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية وفولنوفاخا وغورلوفكا وماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض أربعة صواريخ "كروز" بعيدة المدى فرنسية الصنع من طراز "SCALP-EG" واثنين من منصات إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "Uragan".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала