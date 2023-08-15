https://sputnikarabic.ae/20230815/صواريخ-روسية-تنطلق-من-البر-والبحر-وتدمر-الشركات-الرئيسية-لصناعة-الأسلحة-الأوكرانية--1080104533.html
صواريخ روسية تنطلق من البر والبحر وتدمر الشركات الرئيسية لصناعة الأسلحة الأوكرانية
صواريخ روسية تنطلق من البر والبحر وتدمر الشركات الرئيسية لصناعة الأسلحة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:52+0000
2023-08-15T12:52+0000
2023-08-15T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية لنظام كييف".وأكد البيان أنه تم تحقيق هدف الضربة، وتم ضرب جميع الأهداف المعينة، وتم إلحاق أضرار كبيرة بالمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.وأضاف البيان: "تم تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق ليسيتشانسك وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية وفولنوفاخا وغورلوفكا وماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض أربعة صواريخ "كروز" بعيدة المدى فرنسية الصنع من طراز "SCALP-EG" واثنين من منصات إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "Uragan".
https://sputnikarabic.ae/20230815/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-ذعر-وتراجع-لدى-القوات-الأوكرانية-بسبب-انهيار-جبهة-بخاركوف--1080098020.html
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روسيا
صواريخ روسية تنطلق من البر والبحر وتدمر الشركات الرئيسية لصناعة الأسلحة الأوكرانية
12:52 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية لنظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية لنظام كييف".
وأكد البيان أنه تم تحقيق هدف الضربة، وتم ضرب جميع الأهداف المعينة، وتم إلحاق أضرار كبيرة بالمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
وأضاف البيان: "تم تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق ليسيتشانسك وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية وفولنوفاخا وغورلوفكا وماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض أربعة صواريخ "كروز" بعيدة المدى فرنسية الصنع من طراز "SCALP-EG" واثنين من منصات إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "Uragan".