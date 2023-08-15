https://sputnikarabic.ae/20230815/صيادون-روس-ينقذون-عائلة-من-الحيتان-البيضاء-النادرة-بعد-جنوحها-فيديو-1080105731.html
صيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها... فيديو
صيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها... فيديو
أنقذ صيادون روس عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها إلى أحد الشواطئ أقصى شرقي روسيا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T13:25+0000
2023-08-15T13:25+0000
2023-08-15T13:25+0000
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وجنحت عائلة من 4 حيتان بيضاء إلى رمال الشاطئ في منطقة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا.وتدخل الصيادون الروس على الفور بهدف إنقاذها، إذ قامت مجموعة منهم بسكب المياه على الحيتان لمنع تعرض جلدها للجفاف والاحتراق، قبل أن يتم نقلها إلى مياه البحر.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
صيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها... فيديو
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أنقذ صيادون روس عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها إلى أحد الشواطئ أقصى شرقي روسيا.
وجنحت عائلة من 4 حيتان بيضاء إلى رمال الشاطئ في منطقة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا.
وتدخل الصيادون الروس على الفور بهدف إنقاذها، إذ قامت مجموعة منهم بسكب المياه على الحيتان لمنع تعرض جلدها للجفاف والاحتراق، قبل أن يتم نقلها إلى مياه البحر.