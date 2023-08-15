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https://sputnikarabic.ae/20230815/صيادون-روس-ينقذون-عائلة-من-الحيتان-البيضاء-النادرة-بعد-جنوحها-فيديو-1080105731.html
صيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها... فيديو
صيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها... فيديو
أنقذ صيادون روس عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها إلى أحد الشواطئ أقصى شرقي روسيا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T13:25+0000
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وجنحت عائلة من 4 حيتان بيضاء إلى رمال الشاطئ في منطقة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا.وتدخل الصيادون الروس على الفور بهدف إنقاذها، إذ قامت مجموعة منهم بسكب المياه على الحيتان لمنع تعرض جلدها للجفاف والاحتراق، قبل أن يتم نقلها إلى مياه البحر.
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صيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها... فيديو

13:25 GMT 15.08.2023
© Photoصيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة
صيادون روس ينقذون عائلة من الحيتان البيضاء النادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Photo
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أنقذ صيادون روس عائلة من الحيتان البيضاء النادرة بعد جنوحها إلى أحد الشواطئ أقصى شرقي روسيا.
وجنحت عائلة من 4 حيتان بيضاء إلى رمال الشاطئ في منطقة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا.
وتدخل الصيادون الروس على الفور بهدف إنقاذها، إذ قامت مجموعة منهم بسكب المياه على الحيتان لمنع تعرض جلدها للجفاف والاحتراق، قبل أن يتم نقلها إلى مياه البحر.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:16 GMT
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