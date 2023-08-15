عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/ضابط-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-نظام-كييف-في-طريقه-إلى-الاستسلام--1080107080.html
ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف في طريقه إلى الاستسلام
ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف في طريقه إلى الاستسلام
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة ستؤدي إلى رفض الغرب تسليم المزيد من الأسلحة وإلى... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:09+0000
2023-08-15T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبيّن جونسون أن أمريكا تناقش هزيمة الجيش الأوكراني في ساحة المعركة بشكل متزايد، والتي بدورها تثبط الرغبة في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.وأشار جونسون إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية غيرت خطابها فجأة وتوقفت عن الكتابة بحماس عن "انتصارات" قوات الأمن في كييف، وأنهم يلاحظون أن الهجوم المضاد لن يسير وفقًا لخطة واشنطن.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وفي وقت سابق، ذكرت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو.وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة".وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".
https://sputnikarabic.ae/20230815/صواريخ-روسية-تنطلق-من-البر-والبحر-وتدمر-الشركات-الرئيسية-لصناعة-الأسلحة-الأوكرانية--1080104533.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف في طريقه إلى الاستسلام

14:09 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة ستؤدي إلى رفض الغرب تسليم المزيد من الأسلحة وإلى استسلام كييف.
وبيّن جونسون أن أمريكا تناقش هزيمة الجيش الأوكراني في ساحة المعركة بشكل متزايد، والتي بدورها تثبط الرغبة في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.

وقال جونسون: "في هذه الحالة ستضطر أوكرانيا للاستسلام ولن تعود قادرة على القتال".

وأشار جونسون إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية غيرت خطابها فجأة وتوقفت عن الكتابة بحماس عن "انتصارات" قوات الأمن في كييف، وأنهم يلاحظون أن الهجوم المضاد لن يسير وفقًا لخطة واشنطن.
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية تنطلق من البر والبحر وتدمر الشركات الرئيسية لصناعة الأسلحة الأوكرانية
12:52 GMT
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وفي وقت سابق، ذكرت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو.
وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة".
وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:11 GMT
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