https://sputnikarabic.ae/20230815/ضابط-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-نظام-كييف-في-طريقه-إلى-الاستسلام--1080107080.html

ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف في طريقه إلى الاستسلام

ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: نظام كييف في طريقه إلى الاستسلام

أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة ستؤدي إلى رفض الغرب تسليم المزيد من الأسلحة وإلى... 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T14:09+0000

2023-08-15T14:09+0000

2023-08-15T14:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وبيّن جونسون أن أمريكا تناقش هزيمة الجيش الأوكراني في ساحة المعركة بشكل متزايد، والتي بدورها تثبط الرغبة في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.وأشار جونسون إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية غيرت خطابها فجأة وتوقفت عن الكتابة بحماس عن "انتصارات" قوات الأمن في كييف، وأنهم يلاحظون أن الهجوم المضاد لن يسير وفقًا لخطة واشنطن.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وفي وقت سابق، ذكرت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو.وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة".وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".

https://sputnikarabic.ae/20230815/صواريخ-روسية-تنطلق-من-البر-والبحر-وتدمر-الشركات-الرئيسية-لصناعة-الأسلحة-الأوكرانية--1080104533.html

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