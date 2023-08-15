عربي
https://sputnikarabic.ae/20230815/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-رحلة-مجدولة-فوق-المياه-الدولية-لبحر-اليابان-فيديو--1080115504.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" قامتا برحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:02+0000
2023-08-15T16:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103493/52/1034935239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3a260c57ae18888d20690c95fef6b8d.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" وهي من الطائرات بعيدة المدى قامت برحلة مجدولة في المجال الجوي للمياه الدولية لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من 6 ساعات".وأضافت أن أطقما من طائرات "سو-30 إس إم"، و"سو-35 إس" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رافقت القاذفتين في أثناء رحلتهما فوق بحر اليابان.وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش:"تم تنفيذ الرحلة بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وأضاف: "أطقم الطائرات البعيدة المدى تطير بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103493/52/1034935239_217:0:1177:720_1920x0_80_0_0_d89574327fbdac7a69f42188d096a47f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو

16:02 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 16:03 GMT 15.08.2023)
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "تو-95إم إس"
طائرة تو-95إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© وزارة الدفاع الروسية
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" قامتا برحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" وهي من الطائرات بعيدة المدى قامت برحلة مجدولة في المجال الجوي للمياه الدولية لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من 6 ساعات".
وأضافت أن أطقما من طائرات "سو-30 إس إم"، و"سو-35 إس" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رافقت القاذفتين في أثناء رحلتهما فوق بحر اليابان.
وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش:"تم تنفيذ الرحلة بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وأضاف: "أطقم الطائرات البعيدة المدى تطير بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала