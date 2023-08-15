https://sputnikarabic.ae/20230815/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-رحلة-مجدولة-فوق-المياه-الدولية-لبحر-اليابان-فيديو--1080115504.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" قامتا برحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:02+0000
2023-08-15T16:02+0000
2023-08-15T16:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" وهي من الطائرات بعيدة المدى قامت برحلة مجدولة في المجال الجوي للمياه الدولية لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من 6 ساعات".وأضافت أن أطقما من طائرات "سو-30 إس إم"، و"سو-35 إس" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رافقت القاذفتين في أثناء رحلتهما فوق بحر اليابان.وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش:"تم تنفيذ الرحلة بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وأضاف: "أطقم الطائرات البعيدة المدى تطير بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
16:02 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 16:03 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" قامتا برحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" وهي من الطائرات بعيدة المدى قامت برحلة مجدولة في المجال الجوي للمياه الدولية لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من 6 ساعات".
وأضافت أن أطقما من طائرات "سو-30 إس إم"، و"سو-35 إس" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، رافقت القاذفتين في أثناء رحلتهما فوق بحر اليابان.
وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش:"تم تنفيذ الرحلة بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وأضاف: "أطقم الطائرات البعيدة المدى تطير بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ".