https://sputnikarabic.ae/20230815/كرنفال-مرمريتا-مناسبة-للفرح-في-سوريا-1080103982.html
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
في مثل هذه الأيام من كل عام، ينطلق "كرنفال مرمريتا" في محافظة حمص وسط سوريا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:40+0000
2023-08-15T12:40+0000
2023-08-15T12:40+0000
العالم العربي
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الكرنفال الذي يعد من أبرز المهرجانات الشعبية في سوريا، يعود تاريخه إلى عام 1975م، وينطلق يوم 14 آب تزامنا مع الاحتفالات بعيد (ارتقاء السيدة العذراء)، إلا أنه توقف لعدة أعوام بسبب الحرب الإرهابية على سوريا.ويقام الكرنفال في بلدة (مرمرتيا) بريف حمص الغربي، بمشاركة أهالي البلدة من مقيمين ومغتربين، يتخلله ارتداء ملابس تنكرية وأقنعة وأزياء فلكلورية، بالإضافة إلى عشرات المجسمات المستمدة من الثقافات العالمية المتنوعة.ويسعى المهرجان في دورته الحالية الـ 46 إلى لفت الأنظار وجذب السياحة إلى هذه المنطقة الشهيرة بطبيعتها الجميلة.ويرافق أيام الكرنفال حفلات فنية يشارك فيها نجوم الغناء في سوريا ولبنان وغيرهما.وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون، إلا أن المهرجان يحظى بنسبة كبيرة من الوافدين والزوار إلى هذه البلدة الأثرية التي يعود تاريخها لما قبل فجر المسيحية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
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في مثل هذه الأيام من كل عام، ينطلق "كرنفال مرمريتا" في محافظة حمص وسط سوريا.
الكرنفال الذي يعد من أبرز المهرجانات الشعبية في سوريا، يعود تاريخه إلى عام 1975م، وينطلق يوم 14 آب تزامنا مع الاحتفالات بعيد (ارتقاء السيدة العذراء)، إلا أنه توقف لعدة أعوام بسبب الحرب الإرهابية على سوريا.
ويقام الكرنفال في بلدة (مرمرتيا) بريف حمص الغربي، بمشاركة أهالي البلدة من مقيمين ومغتربين، يتخلله ارتداء ملابس تنكرية وأقنعة وأزياء فلكلورية، بالإضافة إلى عشرات المجسمات المستمدة من الثقافات العالمية المتنوعة.
ويسعى المهرجان في دورته الحالية الـ 46 إلى لفت الأنظار وجذب السياحة إلى هذه المنطقة الشهيرة بطبيعتها الجميلة.
ويرافق أيام الكرنفال حفلات فنية يشارك فيها نجوم الغناء في سوريا ولبنان وغيرهما.
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون، إلا أن المهرجان يحظى بنسبة كبيرة من الوافدين والزوار إلى هذه البلدة الأثرية التي يعود تاريخها لما قبل فجر المسيحية.