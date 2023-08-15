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https://sputnikarabic.ae/20230815/كرنفال-مرمريتا-مناسبة-للفرح-في-سوريا-1080103982.html
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
في مثل هذه الأيام من كل عام، ينطلق "كرنفال مرمريتا" في محافظة حمص وسط سوريا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:40+0000
2023-08-15T12:40+0000
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الكرنفال الذي يعد من أبرز المهرجانات الشعبية في سوريا، يعود تاريخه إلى عام 1975م، وينطلق يوم 14 آب تزامنا مع الاحتفالات بعيد (ارتقاء السيدة العذراء)، إلا أنه توقف لعدة أعوام بسبب الحرب الإرهابية على سوريا.ويقام الكرنفال في بلدة (مرمرتيا) بريف حمص الغربي، بمشاركة أهالي البلدة من مقيمين ومغتربين، يتخلله ارتداء ملابس تنكرية وأقنعة وأزياء فلكلورية، بالإضافة إلى عشرات المجسمات المستمدة من الثقافات العالمية المتنوعة.ويسعى المهرجان في دورته الحالية الـ 46 إلى لفت الأنظار وجذب السياحة إلى هذه المنطقة الشهيرة بطبيعتها الجميلة.ويرافق أيام الكرنفال حفلات فنية يشارك فيها نجوم الغناء في سوريا ولبنان وغيرهما.وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون، إلا أن المهرجان يحظى بنسبة كبيرة من الوافدين والزوار إلى هذه البلدة الأثرية التي يعود تاريخها لما قبل فجر المسيحية.
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العالم العربي
العالم العربي

كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا

12:40 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Basil Shartouhكرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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في مثل هذه الأيام من كل عام، ينطلق "كرنفال مرمريتا" في محافظة حمص وسط سوريا.
الكرنفال الذي يعد من أبرز المهرجانات الشعبية في سوريا، يعود تاريخه إلى عام 1975م، وينطلق يوم 14 آب تزامنا مع الاحتفالات بعيد (ارتقاء السيدة العذراء)، إلا أنه توقف لعدة أعوام بسبب الحرب الإرهابية على سوريا.
© Sputnik . Basil Shartouhكرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
© Sputnik . Basil Shartouh
ويقام الكرنفال في بلدة (مرمرتيا) بريف حمص الغربي، بمشاركة أهالي البلدة من مقيمين ومغتربين، يتخلله ارتداء ملابس تنكرية وأقنعة وأزياء فلكلورية، بالإضافة إلى عشرات المجسمات المستمدة من الثقافات العالمية المتنوعة.
ويسعى المهرجان في دورته الحالية الـ 46 إلى لفت الأنظار وجذب السياحة إلى هذه المنطقة الشهيرة بطبيعتها الجميلة.
© Sputnik . Basil Shartouhكرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
كرنفال مرمريتا.. مناسبة للفرح في سوريا
© Sputnik . Basil Shartouh
ويرافق أيام الكرنفال حفلات فنية يشارك فيها نجوم الغناء في سوريا ولبنان وغيرهما.
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون، إلا أن المهرجان يحظى بنسبة كبيرة من الوافدين والزوار إلى هذه البلدة الأثرية التي يعود تاريخها لما قبل فجر المسيحية.
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