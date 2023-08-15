https://sputnikarabic.ae/20230815/كم-يستثمر-العالم-في-الذكاء-الاصطناعي-عام-2023-1080107534.html
كم يستثمر العالم في الذكاء الاصطناعي عام 2023؟
كم يستثمر العالم في الذكاء الاصطناعي عام 2023؟
توقع خبراء اقتصاديون أن يتم توجيه معظم رأس المال الخاص حول العالم إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:11+0000
2023-08-15T14:11+0000
2023-08-15T14:11+0000
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وكشف مسح جديد أجرته مؤسسة "غولدن مان ساكس" المالية الأمريكية أن حجم استثمارات القطاع الخاص في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل إلى 158 مليار دولار بحلول عام 2025، حسب تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وتوقع خبراء المؤسسة المالية الأمريكية أن تشهد السنوات الـ3 المقبلة زيادة في حجم الاستثمار في هذا القطاع بنسبة تتجاوز الـ 70 في المئة مقارنة بالوضع الحالي.وبحسب تقديرات المؤسسة، فإن حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول نهاية العام، بينما من المتوقع أن يحقق زيادة سنوية خلال السنوات المقبلة حتى يصل إلى 158 مليار دولار.وتوقعت خبراء "غولدن مان ساكس" أن تشمل الاستثمارات تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ويشمل ذلك مراكز البيانات والخدمات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة.
https://sputnikarabic.ae/20230726/تحذيرات-في-الكونغرس-الأمريكي-أنظمة-الذكاء-الاصطناعي-يمكن-أن-تصنع-أسلحة-بيولوجية-1079412188.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
كم يستثمر العالم في الذكاء الاصطناعي عام 2023؟
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توقع خبراء اقتصاديون أن يتم توجيه معظم رأس المال الخاص حول العالم إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكشف مسح جديد أجرته مؤسسة "غولدن مان ساكس" المالية الأمريكية أن حجم استثمارات القطاع الخاص في تقنيات الذكاء الاصطناعي
يمكن أن يصل إلى 158 مليار دولار بحلول عام 2025، حسب تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
وتوقع خبراء المؤسسة المالية الأمريكية أن تشهد السنوات الـ3 المقبلة زيادة في حجم الاستثمار في هذا القطاع بنسبة تتجاوز الـ 70 في المئة مقارنة بالوضع الحالي.
وبحسب تقديرات المؤسسة، فإن حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
يمكن أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول نهاية العام، بينما من المتوقع أن يحقق زيادة سنوية خلال السنوات المقبلة حتى يصل إلى 158 مليار دولار.
وتوقعت خبراء "غولدن مان ساكس" أن تشمل الاستثمارات
تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ويشمل ذلك مراكز البيانات والخدمات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة.