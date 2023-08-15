https://sputnikarabic.ae/20230815/كيم-جونغ-أون-يعتزم-تعزيز-التعاون-العسكري-والأمني-مع-روسيا-1080116179.html
كيم جونغ أون يعتزم تعزيز التعاون العسكري والأمني مع روسيا
كيم جونغ أون يعتزم تعزيز التعاون العسكري والأمني مع روسيا
أعلن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون-نام، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الشهر الماضي، عزمه... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:10+0000
2023-08-15T16:10+0000
2023-08-15T16:10+0000
العالم
روسيا
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079612548_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_27f69d14e546f7d5086752b3234ebc7a.jpg
وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي :"لقد أكد (كيم جونغ أون) ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتفاعل بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى زيارة في 25 يوليو/ تموز الماضي، إلى كوريا الشمالية، للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار كوريا الشمالية في الحرب الكورية.والتقى شويغو خلال الزيارة بزعيم كوريا الشمالية، وناقش معه قضايا أمنية ودفاعية إلى جانب سبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/تصويت-هل-يدق-تحذير-كوريا-الشمالية-من-اندلاع-حرب-نووية-ناقوس-الخطر-في-الأرض-1080112953.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079612548_2:0:802:600_1920x0_80_0_0_afe4ce7448190ac5a7b6452fb0ee6aa4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, كوريا الشمالية
العالم, روسيا, كوريا الشمالية
كيم جونغ أون يعتزم تعزيز التعاون العسكري والأمني مع روسيا
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون-نام، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الشهر الماضي، عزمه تعزيز التعاون العسكري والأمني بين موسكو وبيونغ يانغ.
وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي :"لقد أكد (كيم جونغ أون) ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتفاعل بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن".
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى زيارة في 25 يوليو/ تموز الماضي، إلى كوريا الشمالية، للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار كوريا الشمالية في الحرب الكورية.
والتقى شويغو خلال الزيارة بزعيم كوريا الشمالية، وناقش معه قضايا أمنية ودفاعية إلى جانب سبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين.