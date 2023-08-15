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كيم جونغ أون يعتزم تعزيز التعاون العسكري والأمني مع روسيا
كيم جونغ أون يعتزم تعزيز التعاون العسكري والأمني مع روسيا
أعلن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون-نام، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الشهر الماضي، عزمه... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:10+0000
2023-08-15T16:10+0000
العالم
روسيا
كوريا الشمالية
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وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي :"لقد أكد (كيم جونغ أون) ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتفاعل بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى زيارة في 25 يوليو/ تموز الماضي، إلى كوريا الشمالية، للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار كوريا الشمالية في الحرب الكورية.والتقى شويغو خلال الزيارة بزعيم كوريا الشمالية، وناقش معه قضايا أمنية ودفاعية إلى جانب سبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/تصويت-هل-يدق-تحذير-كوريا-الشمالية-من-اندلاع-حرب-نووية-ناقوس-الخطر-في-الأرض-1080112953.html
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العالم, روسيا, كوريا الشمالية
العالم, روسيا, كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يعتزم تعزيز التعاون العسكري والأمني مع روسيا

16:10 GMT 15.08.2023
© Photo / KCNAوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Photo / KCNA
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أعلن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون-نام، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أكد خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الشهر الماضي، عزمه تعزيز التعاون العسكري والأمني بين موسكو وبيونغ يانغ.
وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي :"لقد أكد (كيم جونغ أون) ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتفاعل بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن".
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15:08 GMT
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى زيارة في 25 يوليو/ تموز الماضي، إلى كوريا الشمالية، للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار كوريا الشمالية في الحرب الكورية.
والتقى شويغو خلال الزيارة بزعيم كوريا الشمالية، وناقش معه قضايا أمنية ودفاعية إلى جانب سبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
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