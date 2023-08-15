https://sputnikarabic.ae/20230815/لافروف-الغرب-بضخه-السلاح-إلى-أوكرانيا-يزيد-من-خطر-صدام-القوى-النووية-1080094055.html
لافروف: الغرب بضخه السلاح إلى أوكرانيا يزيد من خطر صدام القوى النووية
لافروف: الغرب بضخه السلاح إلى أوكرانيا يزيد من خطر صدام القوى النووية
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب بضخ السلاح إلى أوكرانيا يؤجج الصراع ويزيد من خطر صدام القوى النووية . 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T10:17+0000
2023-08-15T10:17+0000
2023-08-15T10:17+0000
روسيا
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وقال لافروف متحدثًا أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "اليوم تضخ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي المزيد والمزيد من الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا، من أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي المتمثل في احتواء روسيا وتقسيم العالم الروسي".وأضاف لافروف قائلا: "ذلك يؤجج الصراع ويثير الانتشار غير المنضبط للأسلحة حول العالم.... إن طريقتهم المغامرة وغير المسؤولة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية" .
https://sputnikarabic.ae/20230815/شويغو-النتائج-الأولية-للعمليات-القتالية-تظهر-أن-الموارد-العسكرية-لأوكرانيا-قد-استنفذت-تقريبا--عاجل-1080089492.html
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لافروف يلقي كلمة ترحيب في افتتاح المؤتمر التأسيسي للحركة الروسية الدولية "محبو روسيا"
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للحركة الدولية للروس في موسكو، اليوم الثلاثاء 14 مارس/آذار.
2023-08-15T10:17+0000
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روسيا
لافروف: الغرب بضخه السلاح إلى أوكرانيا يزيد من خطر صدام القوى النووية
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب بضخ السلاح إلى أوكرانيا يؤجج الصراع ويزيد من خطر صدام القوى النووية .
وقال لافروف متحدثًا أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "اليوم تضخ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي المزيد والمزيد من الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا، من أجل إنقاذ مشروعهم الجيوسياسي المتمثل في احتواء روسيا وتقسيم العالم الروسي".
وأضاف لافروف قائلا: "ذلك يؤجج الصراع ويثير الانتشار غير المنضبط للأسلحة حول العالم.... إن طريقتهم المغامرة وغير المسؤولة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية" .