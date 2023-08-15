https://sputnikarabic.ae/20230815/لافروف-الغرب-يطالب-باستعادة-الديمقراطية-في-النيجر-ويتجاهل-انقلاب-كييف-عام-2014-1080092624.html
لافروف: الغرب يطالب باستعادة الديمقراطية في النيجر ويتجاهل انقلاب كييف عام 2014
لافروف: الغرب يطالب باستعادة الديمقراطية في النيجر ويتجاهل انقلاب كييف عام 2014
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن إحدى التناقضات وازدواجية المعايير الغربية، مبينا أن الغرب يطالب بالإجماع باستعادة الديمقراطية في النيجر، رغم أنهم... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T09:14+0000
2023-08-15T09:14+0000
2023-08-15T09:14+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف في افتتاح مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "انظروا كيف يتفاعل الغرب بالإجماع الآن مع الانقلاب في النيجر، ويطالب باستعادة الديمقراطية".ونوه لافروف إلى وجود "أمثلة مماثلة للنفاق وازدواجية المعايير (الغربية) التي يمكن الاستشهاد بها إلى ما لا نهاية".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إيكواس-مصدومون-من-محاولة-المجلس-العسكري-في-النيجر-لمحاكمة-الرئيس-بازوم-بتهمة-الخيانة-1080077707.html
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لافروف: الغرب يطالب باستعادة الديمقراطية في النيجر ويتجاهل انقلاب كييف عام 2014
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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن إحدى التناقضات وازدواجية المعايير الغربية، مبينا أن الغرب يطالب بالإجماع باستعادة الديمقراطية في النيجر، رغم أنهم تجاهلوا تقريبًا الانقلاب الذي حدث في كييف في عام 2014.
وقال لافروف في افتتاح مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "انظروا كيف يتفاعل الغرب بالإجماع الآن مع الانقلاب في النيجر، ويطالب باستعادة الديمقراطية".
وأشار لافروف إلى أن الدول الغربية لم تتفاعل بأي شكل من الأشكال مع إزاحة الحكومة الشرعية في أوكرانيا من خلال "انقلاب دموي" في عام 2014.
ونوه لافروف إلى وجود "أمثلة مماثلة للنفاق وازدواجية المعايير (الغربية) التي يمكن الاستشهاد بها إلى ما لا نهاية".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.