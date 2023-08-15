https://sputnikarabic.ae/20230815/مجلس-الأمن-الروسي-يتعين-على-أوكرانيا-أن-تتخلى-عن-العاصمة-كييف-نفسها-كي-تنضم-إلى-الناتو-1080116598.html
مجلس الأمن الروسي: يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن العاصمة كييف نفسها كي تنضم إلى الناتو
مجلس الأمن الروسي: يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن العاصمة كييف نفسها كي تنضم إلى الناتو
اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن العاصمة كييف نفسها كي تنضم إلى حلف "الناتو". 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:29+0000
2023-08-15T16:29+0000
2023-08-15T16:29+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف شمال الأطلسي (الناتو): يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى "الناتو" إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها. وماذا؟ الفكرة مثيرة للفضول. والسؤال الوحيد هو أن جميع أراضيها المزعومة محل جدل إلى حد كبير. وللانضمام للناتو سيتعين على السلطات في كييف التخلي عن كييف نفسها، عاصمة روسيا القديمة. حسنًا، سيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفوف".وفي وقت سابق من اليوم، لم يستبعد رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان جنسن، أن أوكرانيا قد تحصل على عضوية الحلف مقابل نقل جزء من أراضيها إلى روسيا، حسبما نقلت صحيفة "فيردنس غانغ".
https://sputnikarabic.ae/20230815/القوات-الروسية-تدمر-3-مدرعات-جديدة-لـالناتو-لم-ترصد-من-قبل-فيديو--1080109499.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن الروسي: يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن العاصمة كييف نفسها كي تنضم إلى الناتو
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اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن العاصمة كييف نفسها كي تنضم إلى حلف "الناتو".
وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف شمال الأطلسي (الناتو): يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى "الناتو" إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها. وماذا؟ الفكرة مثيرة للفضول. والسؤال الوحيد هو أن جميع أراضيها المزعومة محل جدل إلى حد كبير. وللانضمام للناتو سيتعين على السلطات في كييف التخلي عن كييف نفسها، عاصمة روسيا القديمة. حسنًا، سيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفوف".
وفي وقت سابق من اليوم، لم يستبعد رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان جنسن، أن أوكرانيا قد تحصل على عضوية الحلف مقابل نقل جزء من أراضيها إلى روسيا، حسبما نقلت صحيفة "فيردنس غانغ".