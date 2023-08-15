https://sputnikarabic.ae/20230815/محلل-بريطاني-يكشف-كيف-يبتز-زيلينسكي-واشنطن-1080091603.html

محلل بريطاني يكشف كيف "يبتز" زيلينسكي واشنطن

محلل بريطاني يكشف كيف "يبتز" زيلينسكي واشنطن

كشف المحامي والمحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، عن الطريقة التي يبتز بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الولايات المتحدة لوأد أي عملية سياسية محتملة. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقال ميركوريس، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إن أوكرانيا "أتقنت فن تحريك خيوط صانعي السياسة في واشنطن وستبذل قصارى جهدها لإخماد أي عملية سلام".ومضى بقوله: "تشير التغييرات في لهجة التغطية الصحفية الغربية للهجوم الأوكراني المضاد الفاشل إلى أن مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن بدأت في البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه من الكارثة الأوكرانية".وأكد الخبير البريطاني أنه "قد يكون من الأفضل أن تبدأ الولايات المتحدة في التحدث إلى الروس وتقول لهم نحن معنيون بالتسوية".وشدد ميركوريس على أن نظام كييف يعارض علانية أي سيناريو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ومن المرجح أن يعرقل أي مبادرات سلام يقودها الغرب، مضيفا "سيفعلون كل ما في وسعهم لعرقلة المفاوضات. وسيتخذون خطوات في هذا الصدد".وشددت على أن نظام كييف "سيحث الروس كما حاول أن يفعل دائما على اتخاذ ردود أفعال متطرفة والتي يمكنه الاستفادة منها بعد ذلك لبناء معارضة لروسيا في الغرب".وتوقع أن يفعل نظام كييف كل ما بوسعه خلال الفترة المقبلة لثني واشنطن عن التقدم نحو تسوية وتعطيل المفاوضات بكل الطرق الممكنة.وأضاف: "سيتحدثون إلى حزب الخضر في ألمانيا. سيتحدثون إلى القادة السياسيين في بريطانيا. سيتصلون بالسلطات في بروكسل. سيتحدثون إلى أصدقائهم في الكونغرس".والسبب في ذلك وفق، ميركوريس، هو أن "نظام كييف يرى أن وقف إطلاق النار أو تجميد الصراع سيعني شيئا واحدا فقط - انتصار روسيا الفعلي وانتصار فلاديمير بوتين الشخصي".واستدل الخبير البريطاني بأمثلة من التاريخ قائلا: "نهج كييف المتشدد ليس بالأمر الجديد. يعتبر تاريخ حربي فيتنام وأفغانستان مثالاً على ذلك، حيث لم تكن حكومة فيتنام الجنوبية ولا حكومة غني في أفغانستان على استعداد للتفاوض وتقديم تنازلات مع خصومهم".وأضاف موضحا "استمر سايغون في معارضة جهود السلام التي تبذلها واشنطن حتى انهيار جنوب فيتنام. وبالمثل، استمر الرئيس الأفغاني آنذاك محمد أشرف غني في رفض التحدث مع طالبان حتى جاءت اللحظة الأخيرة عندما زحف التنظيم المتشدد إلى كابول".وأشار ميركوريس إلى أن "هذه المشكلة مع أوكرانيا، بالنظر إلى العقلية السائدة في أوكرانيا، التي تحظى بدعم داخل المجتمع الأوكراني، ليس فقط (ميخايلو) بودولاك (مستشار زيلينسكي) وأشخاص مثله هم من يتحدثون بهذه الطريقة، هناك أشخاص آخرون في أوكرانيا يتبنون هذه الآراء كثيرًا. سيكون من الصعب جدًا العثور على أي طريقة لجعل أوكرانيا تتغير وتغير موقفها".الطريقة الوحيدة الممكنة للخروج كما يرى المحلل البريطاني هي المحادثات المباشرة بين واشنطن وموسكو فيما يتعلق بتسوية سلمية في أوكرانيا.وتابع قائلا: "من المعقول أن اعتماد أوكرانيا الشديد الآن على الولايات المتحدة والقوى الغربية يمكن أن يساعد واشنطن في إجبار نظام كييف على قبول إطار سلام متفق عليه بين موسكو وواشنطن".لكن ميركوريس استدرك: "مع ذلك، فإن اعتماد أوكرانيا المفرط على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هو سيف ذو حدين، حيث وصلت حكومة زيلينسكي إلى النقطة التي يمكن أن تبتز فيها الولايات المتحدة. كانت الولايات المتحدة غير حكيمة بشكل لا يصدق في الإفراط في الالتزام والاستثمار في دعم أوكرانيا".وفي تفسيره لذلك، قال المحلل: "حقيقة أن أوكرانيا تعتمد بشدة على الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا نفوذا على الولايات المتحدة، لأن الشيء الوحيد الذي لن تريده الولايات المتحدة في أوكرانيا هو الانهيار غير المنضبط، الذي سيلقي باللوم فيه على الإدارة الأمريكية بحد ذاتها".وخلص إلى أنه "إذا تخلت الولايات المتحدة عن أوكرانيا، فسوف ينهار نظام كييف ويلقى اللوم في ذلك على إدارة بايدن".وأشار إلى أنه تم استخدام نفس الحجة في حالات فيتنام الجنوبية وأفغانستان في الماضي، ومن المرجح أن تستخدم أوكرانيا هذا الخطاب أيضا.وأشار المحلل إلى أنه "في النهاية، يمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تغلق الصنبور. لكن ذلك ليس بالأمر البسيط كما يعتقد الناس".كيف يمكن لأوكرانيا أن تبتز إدارة بايدن؟وفقًا لميركوريس، تمتلك أوكرانيا الأدوات اللازمة لإنجاح ابتزازها السياسي. منذ عام 2014، قام الأوكرانيون بتوجيه موارد واسعة النطاق لبناء شبكة ضغط قوية في واشنطن العاصمة.وفقا لمعهد كوينسي، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، قام وكلاء أوكرانيا "بقدر غير عادي من العمل" قبل العملية الروسية الخاصة على وجه الخصوص.كان اللوبي المؤيد لأوكرانيا "قادرا على تكريس اهتمام كبير لعدد من المجالات الرئيسية التي تعمل على تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية والرأي العام"، وفق المحلل السياسي.ولاحظ ميركوريس أن "الأوكرانيين لعبوا هذا بمهارة كبيرة"، مضيفا "يجب أن يقال ذلك. لقد عرفوا بالضبط كيف يعملون داخل نظام واشنطن، وقد فعلوا ذلك بشكل فعال للغاية وقاموا ببناء لوبي قوي للغاية".وأشار إلى أن ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو أنه تاريخيا، لم تكن جميع جماعات الضغط قادرة على تحقيق أهدافها في مواجهة المصالح الجيوسياسية الأمريكية الأوسع. وهكذا، كان لفيتنام الجنوبية أيضا لوبي في واشنطن قبل انهيارها.وأردف بقوله: "بالمثل، جادل حزب الكومينتانغ، وهو حزب حاكم سابق في تايوان، بحماس في الستينيات ضد أي تحرك من جانب الولايات المتحدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. ومع ذلك، قامت إدارة نيكسون بتدوير الأمور بشأن التطبيع مع بكين في أوائل السبعينيات، مما أدى في النهاية إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين في عام 1979 في عهد الرئيس آنذاك جيمي كارتر".وتابع: "أي رئيس، أي إدارة تقرر السعي إلى حل تفاوضي للنزاع الأوكراني، ستعلم أنه كل يوم سيظهر أشخاص في وسائل الإعلام في البرامج الحوارية، يبثون إلى الشعب الأمريكي، يتحدثون عن كيفية خيانة الولايات المتحدة أوكرانيا (..) كيف ينخرط رئيس الولايات المتحدة وإدارته في التهدئة ويسمحون لأوكرانيا، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، بالقتال ضد العملاق الروسي".ووفقًا لميركوريس، فإن السؤال هو: ما مدى قوة هذا اللوبي بالذات، في وضع يسمح له بالنجاح حيث فشلت اللوبيات السابقة؟، وختم بالقول "بالطبع، لا يمكن توقع النتيجة بثقة كبيرة".

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