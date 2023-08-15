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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230815/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-ذعر-وتراجع-لدى-القوات-الأوكرانية-بسبب-انهيار-جبهة-بخاركوف--1080098020.html
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: ذعر وتراجع لدى القوات الأوكرانية بسبب انهيار جبهة بخاركوف
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: ذعر وتراجع لدى القوات الأوكرانية بسبب انهيار جبهة بخاركوف
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع بالقرب من خاركوف بسبب ضربات القوات الروسية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T11:42+0000
2023-08-15T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون في مقابلة: "روسيا تشن هجومًا بالقرب من خاركوف وتمارس ضغوطًا كبيرة على جبهة واسعة، لذلك بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالتراجع، وبدأت السلطات في إجلاء السكان".وأضاف أن الجيش الأوكراني لا يتملك العدد اللازم من المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لتنظيم إجراءات مضادة فعالة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مروحية-روسية-تنفذ-إنزالا-على-سفينة-سوكرا-أوكان-المتجهة-إلى-ميناء-إسماعيل-الأوكراني-فيديو--1080097091.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: ذعر وتراجع لدى القوات الأوكرانية بسبب انهيار جبهة بخاركوف

11:42 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 15.08.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع بالقرب من خاركوف بسبب ضربات القوات الروسية.
وقال جونسون في مقابلة: "روسيا تشن هجومًا بالقرب من خاركوف وتمارس ضغوطًا كبيرة على جبهة واسعة، لذلك بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالتراجع، وبدأت السلطات في إجلاء السكان".

وبين جونسون أن نظام كييف ليس لديه أسلحة وذخيرة كافية لاحتواء مثل هذا الهجوم.

وأضاف أن الجيش الأوكراني لا يتملك العدد اللازم من المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لتنظيم إجراءات مضادة فعالة.
طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مروحية روسية تنفذ إنزالا على سفينة "سوكرا أوكان" المتجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني... فيديو
10:37 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:11 GMT
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