https://sputnikarabic.ae/20230815/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-ذعر-وتراجع-لدى-القوات-الأوكرانية-بسبب-انهيار-جبهة-بخاركوف--1080098020.html
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: ذعر وتراجع لدى القوات الأوكرانية بسبب انهيار جبهة بخاركوف
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: ذعر وتراجع لدى القوات الأوكرانية بسبب انهيار جبهة بخاركوف
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع بالقرب من خاركوف بسبب ضربات القوات الروسية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T11:42+0000
2023-08-15T11:42+0000
2023-08-15T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون في مقابلة: "روسيا تشن هجومًا بالقرب من خاركوف وتمارس ضغوطًا كبيرة على جبهة واسعة، لذلك بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالتراجع، وبدأت السلطات في إجلاء السكان".وأضاف أن الجيش الأوكراني لا يتملك العدد اللازم من المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لتنظيم إجراءات مضادة فعالة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مروحية-روسية-تنفذ-إنزالا-على-سفينة-سوكرا-أوكان-المتجهة-إلى-ميناء-إسماعيل-الأوكراني-فيديو--1080097091.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: ذعر وتراجع لدى القوات الأوكرانية بسبب انهيار جبهة بخاركوف
11:42 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع بالقرب من خاركوف بسبب ضربات القوات الروسية.
وقال جونسون في مقابلة: "روسيا تشن هجومًا بالقرب من خاركوف وتمارس ضغوطًا كبيرة على جبهة واسعة، لذلك بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالتراجع، وبدأت السلطات في إجلاء السكان".
وبين جونسون أن نظام كييف ليس لديه أسلحة وذخيرة كافية لاحتواء مثل هذا الهجوم.
وأضاف أن الجيش الأوكراني لا يتملك العدد اللازم من المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لتنظيم إجراءات مضادة فعالة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.