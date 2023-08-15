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مروحية روسية تنفذ إنزالا على سفينة "سوكرا أوكان" المتجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230815/مروحية-روسية-تنفذ-إنزالا-على-سفينة-سوكرا-أوكان-المتجهة-إلى-ميناء-إسماعيل-الأوكراني-فيديو--1080097091.html
مروحية روسية تنفذ إنزالا على سفينة "سوكرا أوكان" المتجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني... فيديو
مروحية روسية تنفذ إنزالا على سفينة "سوكرا أوكان" المتجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام فريق من القوات الروسية بتفتيش سفينة "سوكرا أوكان" في 13 أغسطس/ آب، التي كانت تبحر إلى ميناء إسماعيل الأوكراني. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T10:37+0000
2023-08-15T10:37+0000
رصد عسكري
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية إلى أن طاقم سفينة الدورية الروسية "فاسيلي بيكوف" كان قد أطلق يوم الأحد 13 أغسطس/ آب، نيرانًا تحذيرية لتفتيش سفينة الشحن "سوكرا أوكان" التي رفعت علم بالاو، والمتجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني في البحر الأسود.وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية قيام القوات بتنفيذ إنزال عن طريق مروحية روسية من طراز كا 29 والهبوط على سطح السفينة، التي لم تمتثل لمتطلبات التوقف.وبعد هبوط مجموعة من القوات الروسية على متن السفينة، قامت القوات بفحص الوثائق والقيام بأنشطة التفتيش في أرجاء وغرف السفينة للتحقق من البضائع المحظورة.وبينت الدفاع الروسية، أنه "خلال أعمال التفتيش نفذ فريق التفتيش عمله بحرفية ووفقا لمتطلبات القوانين الدولية. وبعد الانتهاء من عمل فريق التفتيش تم إعداد تقرير تفتيش على متن سطح سكرة أوكان التي واصلت تحركها الى ميناء إسماعيل".
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مروحية روسية تنفذ إنزالا على سفينة "سوكرا أوكان" المتجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني... فيديو

10:37 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورطيار على خلفية مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام فريق من القوات الروسية بتفتيش سفينة "سوكرا أوكان" في 13 أغسطس/ آب، التي كانت تبحر إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن طاقم سفينة الدورية الروسية "فاسيلي بيكوف" كان قد أطلق يوم الأحد 13 أغسطس/ آب، نيرانًا تحذيرية لتفتيش سفينة الشحن "سوكرا أوكان" التي رفعت علم بالاو، والمتجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني في البحر الأسود.
وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية قيام القوات بتنفيذ إنزال عن طريق مروحية روسية من طراز كا 29 والهبوط على سطح السفينة، التي لم تمتثل لمتطلبات التوقف.
وبعد هبوط مجموعة من القوات الروسية على متن السفينة، قامت القوات بفحص الوثائق والقيام بأنشطة التفتيش في أرجاء وغرف السفينة للتحقق من البضائع المحظورة.
وبينت الدفاع الروسية، أنه "خلال أعمال التفتيش نفذ فريق التفتيش عمله بحرفية ووفقا لمتطلبات القوانين الدولية. وبعد الانتهاء من عمل فريق التفتيش تم إعداد تقرير تفتيش على متن سطح سكرة أوكان التي واصلت تحركها الى ميناء إسماعيل".
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