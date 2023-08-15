https://sputnikarabic.ae/20230815/مسؤول-أمني-إسرائيلي-كبير-نصر-الله-ذكرنا-بما-يجب-أن-نقلق-بشأنه-1080087572.html

مسؤول أمني إسرائيلي كبير: نصر الله ذكرنا بما يجب أن نقلق بشأنه

مسؤول أمني إسرائيلي كبير: نصر الله ذكرنا بما يجب أن نقلق بشأنه

قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، إنه عندما انشغلت أوساط سياسية بالهجوم على رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ظهر الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن... 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T07:08+0000

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ونقلت هيئة البث الرسمية عن هذا المسؤول دون تسميته قوله "عندما ينشغل النظام بإدانة رئيس الأركان - ذكّرنا نصر الله بما يجب أن نقلق بشأنه".وأمس الإثنين، أثار يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضجة عندما شارك منشورا لعضو "الليكود" والشخصية الإعلامية السابقة إيريز تدمر، قال فيه إن "هاليفي" سيُذكر بأنه "رئيس الأركان الأكثر فشلاً وتدميرا في تاريخ الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".وأدان وزير الدفاع يوآف غالانت المنشور وأصدر بيانًا رسميًا أثنى فيه على رئيس الأركان جاء فيه: "رئيس الأركان العميد هاليفي هو أحد أبرز الضباط الذين التقيت بهم طوال سنوات عملي في الجيش الإسرائيلي.. يدين الكثير من المواطنين في البلاد بحياتهم له. لقد فاز شعب إسرائيل بذلك في هذه الأوقات المعقدة".في غضون ذلك، تطرق نصر الله، أمس الاثنين إلى تهديد سابق لوزير الدفاع الإسرائيلي بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، حال اندلعت حرب بين الجانبين.ووصف نصر الله، في كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية 17 لـ"حرب تموز" عام 2006 على لبنان، الجيش الإسرائيلي بأنه "في أسوأ حالاته" في الوقت الحالي، مقارنة بأي وقت مضى.وقال نصر الله: "إذا ذهبتم (إسرائيل) إلى الحرب مع لبنان أنتم ستعودون إلى العصر الحجري".وأضاف نصر الله: "بسبب الانقسام الداخلي في إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي في أسوأ حالاته على الإطلاق (..) رغم التهديدات التي يرددها قادة الجيش في إسرائيل، فإن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست مستعدة للحرب".وخلال الآونة الأخيرة، تزايدت الانتقادات السياسية في إسرائيل لرئيس الأركان ووزير الدفاع وسط اتهامات لهما بعدم العمل بشكل كاف لتقليص ظاهرة رفض الخدمة العسكرية التي أدخلت الجيش لأبعاد مقلقة.وقطعت حكومة نتنياهو التي تضم أطيافا من أقصى اليمين الديني والقومي شوطا نحو تنفيذ خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، ما قوبل باحتجاجات عارمة في أنحاء البلاد متواصلة منذ 32 أسبوعا، وإعلان آلاف جنود الاحتياط بما في ذلك في سلاح الطيران- العمود الفقري للجيش الإسرائيلي التوقف عن الخدمة.

https://sputnikarabic.ae/20230717/نتنياهو-رفض-الخدمة-العسكرية-يعرض-مواطني-إسرائيل-للخطر-1079140069.html

https://sputnikarabic.ae/20230814/نصر-الله-يهدد-قادة-إسرائيل-بالعودة-إلى-العصر-الحجري-إذا-ذهبوا-إلى-الحرب-مع-لبنان-1080082410.html

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