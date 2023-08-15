https://sputnikarabic.ae/20230815/مفوضية-اللاجئين-6-ملايين-شخص-في-السودان-على-بعد-خطوة-واحدة-من-المجاعة-بسبب-الحرب-1080096929.html

مفوضية اللاجئين: 6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة بسبب الحرب

مفوضية اللاجئين: 6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة بسبب الحرب

دعت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، "لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان". 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T10:29+0000

2023-08-15T10:29+0000

2023-08-15T10:29+0000

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وحذرت المفوضية الأممية، في بيان لها، عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، من أن "6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة".وأشارت أن أكثر من 14 مليون طفل في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20230814/الأمم-المتحدة-العنف-في-دارفور-أدى-إلى-نزوح-نحو-20-ألف-سوداني-من-نيالا-1080083193.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي