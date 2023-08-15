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https://sputnikarabic.ae/20230815/مقاتلتان-للتحالف-الدولي-تقتربان-بشكل-خطر-من-طائرتين-حربيتين-روسيتين-جنوبي-سوريا-1080120455.html
مقاتلتان للتحالف الدولي تقتربان بشكل خطر من طائرتين حربيتين روسيتين جنوبي سوريا
مقاتلتان للتحالف الدولي تقتربان بشكل خطر من طائرتين حربيتين روسيتين جنوبي سوريا
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين من طراز "إف-35" تابعتين للتحالف الدولي بقيادة أمريكا اقتربتا بشكل خطر من مقاتلتين روسيتين من... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T20:18+0000
2023-08-15T20:18+0000
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وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "في14 أغسطس (آب) بين الساعة 12:35 والساعة 12:50 في منطقة التنف على ارتفاع نحو 9100 متر، حدث تقارب خطير بين مقاتلتي "إف-35" تابعتين للتحالف ومقاتلتي "سو-35" تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، كانتا تنفذان طلعة مخططة على طول الحدود الجنوبية السورية".وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سُجل 20 انتهاكًا لبروتوكولات تجنب الصدام في سوريا، من جانب مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، حلقت قرب منطقة التنف.
https://sputnikarabic.ae/20230815/سوريا-تطالب-بمحاسبة-إسرائيل-بسبب-اعتداءاتها-المتواصلة-على-أراضيها-1080118965.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مقاتلتان للتحالف الدولي تقتربان بشكل خطر من طائرتين حربيتين روسيتين جنوبي سوريا

20:18 GMT 15.08.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورقاعدة حميميم الروسية
قاعدة حميميم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين من طراز "إف-35" تابعتين للتحالف الدولي بقيادة أمريكا اقتربتا بشكل خطر من مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-35" في أجواء جنوبي سوريا.
وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "في14 أغسطس (آب) بين الساعة 12:35 والساعة 12:50 في منطقة التنف على ارتفاع نحو 9100 متر، حدث تقارب خطير بين مقاتلتي "إف-35" تابعتين للتحالف ومقاتلتي "سو-35" تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، كانتا تنفذان طلعة مخططة على طول الحدود الجنوبية السورية".
انفجارات ضخمة في محيط مطار دمشق الدولي (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
سوريا تطالب بمحاسبة إسرائيل بسبب اعتداءاتها المتواصلة على أراضيها
18:15 GMT
وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سُجل 20 انتهاكًا لبروتوكولات تجنب الصدام في سوريا، من جانب مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، حلقت قرب منطقة التنف.
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