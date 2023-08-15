https://sputnikarabic.ae/20230815/مقتل-فلسطينيين-اثنين-خلال-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-في-مخيم-عقبة-جبر-في-أريحا-بالضفة-الغربية-1080086519.html

مقتل فلسطينيين اثنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية في "مخيم عقبة" جبر في أريحا بالضفة الغربية

مقتل فلسطينيين اثنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية في "مخيم عقبة" جبر في أريحا بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة أريحا بالضفة... 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T05:42+0000

2023-08-15T05:42+0000

2023-08-15T05:42+0000

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وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الطفل قصي عمر سليمان الولجي (16 عاماً) والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاما)، مما أدى إلى مقتلهما، وذلك خلال العدوان على مخيم "عقبة جبر" في أريحا فجر اليوم".وكان شاب فلسطيني لقي مصرعه، الخميس الماضي، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة زواتا غرب نابلس.وصرحت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن مقتله، مشيرة إلى أنه من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الشاباك اعتقلا "خلية" فسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنشط في مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية، خططت لتنفيذ عمليات.وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر قضية "الخلية" الفلسطينية رغم اعتقالهم خلال الأشهر القليلة الماضية، على خلفية تخطيطهم لهجمات بتوجيه من شخص يدعى، علام الكعبي، تم ترحيله إلى قطاع غزة، وهو القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسير محرر في صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، التي تم توقيعها في العام 2011، ويتواجد حاليا في لبنان.في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المحاكم الإسرائيلية توفر الحماية للإرهابيين اليهود، وذلك بعد إطلاق سراح مستوطنين اثنين متهمين بقتل شاب فلسطيني رميا بالرصاص في الضفة الغربية.وأدانت الخارجية في بيان "بأشد العبارات قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي يحيئيل أندور الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الشهيد الفتى قصي معطان في قرية برقة بالقرب من رام الله، واكتفت باخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية"، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.

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