https://sputnikarabic.ae/20230815/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائر-صامدة-بوجه-إسرائيل-وإن-بقيت-وحدها-1080116764.html
نائب رئيس البرلمان: الجزائر صامدة بوجه إسرائيل "وإن بقيت وحدها"
نائب رئيس البرلمان: الجزائر صامدة بوجه إسرائيل "وإن بقيت وحدها"
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي، إن الوجود الإسرائيل في شمالي أفريقيا، ومساعيه للتطبيع مع تونس، تهدف لـ"شرعنة الاحتلال". 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:32+0000
2023-08-15T16:32+0000
2023-08-15T16:32+0000
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وأضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر ستبقى صامدة في وجه التطبيع وإسرائيل حتى وإن بقيت وحدها على موقفها الحالي.وأوضح أن الجزائر تظهر بأنها "الوحيدة التي لم تطبع مع إسرائيل، وأنها لن تقبل على الخطوة مهما كانت التكلفة، وأنها تقف ضد أي محاولات للتطبيع، كونها الدولة التي عانت لعقود من الاستعمار، وتعرف جيدا حقيقة العدو"، وفق قوله.وتابع: "نحن نعتبر إسرائيل ضمن دول الاستعمار ولا يمكن أن تكون ضمن عالمنا العربي ذات يوم".وفي حوار سابق، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الجزائر لن تبارك ولن تشارك في ما أسماه "الهرولة نحو التطبيع".وأضاف تبون في مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الحكومي، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب الجزائري "قضية مقدسة"، و"أم القضايا".وأكد الرئيس الجزائري أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا من خلال قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على أن "مفتاح الشرق الأوسط هو حل القضية الفلسطينية".وقبل أيام، قال عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني بالجزائر، في فيديو نشرته وسائل إعلام جزائرية، بأن تونس مقبلة على التطبيع مع إسرائيل.وأوضح "أتمنى أن تكون أعين الدولة الجزائرية مفتوحة وهي كذلك بعد الزيارات المشؤومة لتونس مؤخرا من أجل شراء تطبيع تونس… قد يكون قريبا وقريبا جدا وأعني ما أقول".
https://sputnikarabic.ae/20230814/اتحاد-الشغل-التونسي-لـ-سبوتنيك-هناك-محاولات-تجرى-للتطبيع-مع-إسرائيل-1080079245.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حصري
نائب رئيس البرلمان: الجزائر صامدة بوجه إسرائيل "وإن بقيت وحدها"
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قال نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي، إن الوجود الإسرائيل في شمالي أفريقيا، ومساعيه للتطبيع مع تونس، تهدف لـ"شرعنة الاحتلال".
وأضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن الجزائر ستبقى صامدة في وجه التطبيع وإسرائيل حتى وإن بقيت وحدها على موقفها الحالي.
وأوضح أن الجزائر
تظهر بأنها "الوحيدة التي لم تطبع مع إسرائيل، وأنها لن تقبل على الخطوة مهما كانت التكلفة، وأنها تقف ضد أي محاولات للتطبيع، كونها الدولة التي عانت لعقود من الاستعمار، وتعرف جيدا حقيقة العدو"، وفق قوله.
وشدد خرفي على أن التطبيع الذي يحدث بين دول المنطقة وإسرائيل يقتصر على المستوى الحكومي، فيما ترفضه الشعوب التي تتمسك بمواقفها، رغم تطبيع حكوماتها".
وتابع: "نحن نعتبر إسرائيل
ضمن دول الاستعمار ولا يمكن أن تكون ضمن عالمنا العربي ذات يوم".
وفي حوار سابق، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الجزائر لن تبارك ولن تشارك في ما أسماه "الهرولة نحو التطبيع".
وأضاف تبون في مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الحكومي، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب الجزائري "قضية مقدسة"، و"أم القضايا".
وأكد الرئيس الجزائري أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا من خلال قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على أن "مفتاح الشرق الأوسط هو حل القضية الفلسطينية".
وقبل أيام، قال عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني بالجزائر، في فيديو نشرته وسائل إعلام جزائرية، بأن تونس
مقبلة على التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح "أتمنى أن تكون أعين الدولة الجزائرية مفتوحة وهي كذلك بعد الزيارات المشؤومة لتونس مؤخرا من أجل شراء تطبيع تونس… قد يكون قريبا وقريبا جدا وأعني ما أقول".