https://sputnikarabic.ae/20230815/ناسا-يوليو-كان-أكثر-الأشهر-سخونة-منذ-عام-1880-والمفاجأة-في-العام-القادم-1080104841.html
"ناسا": يوليو كان أكثر الأشهر سخونة منذ 1880 والمفاجأة في العام القادم
"ناسا": يوليو كان أكثر الأشهر سخونة منذ 1880 والمفاجأة في العام القادم
أكدت وكالة "ناسا" الأمريكية أن شهر يوليو/ تموز من العام الجاري 2023، كان أكثر الشهور سخونة منذ عام 1880، لكنها كشفت عن بيانات مؤسفة للعام القادم 2024. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T13:06+0000
2023-08-15T13:06+0000
2023-08-15T13:09+0000
مجتمع
علوم
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وتؤكد بيانات وكالة "ناسا" ما شعر به المليارات حول العالم "حرفيًا"، حيث كانت درجات الحرارة في يوليو/ تموز عام 2023 الأعلى وجعلته أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.ونقلت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، عن مدير "ناسا" بيل نيلسون، الذي أكد أن هذه الظاهرة هي من "آثار أزمة المناخ بشكل مباشر".وفي ضوء هذه البيانات يتوقع العلماء أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة الذي مررنا به منذ أن بدأنا نحن البشر بتسجيل بيانات درجات الحرارة في سجلاتنا.وتابعت: "من المؤكد تقريبًا، وبفرصة تزيد عن 99 في المائة، أن 2023 سيحتل المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر دفئًا على الإطلاق مع احتمال بنسبة 50 في المائة تقريبًا أن يكون عام 2023 هو الأكثر دفئا على الإطلاق".وتابع: "لذلك نتوقع ألا يكون عام 2023 حارا بشكل استثنائي وربما يكون عامًا حارا بشكل قياسي، لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر حرارة".
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علوم
"ناسا": يوليو كان أكثر الأشهر سخونة منذ 1880 والمفاجأة في العام القادم
13:06 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
أكدت وكالة "ناسا" الأمريكية أن شهر يوليو/ تموز من العام الجاري 2023، كان أكثر الشهور سخونة منذ عام 1880، لكنها كشفت عن بيانات مؤسفة للعام القادم 2024.
وتؤكد بيانات وكالة "ناسا" ما شعر به المليارات حول العالم "حرفيًا"، حيث كانت درجات الحرارة في يوليو/ تموز عام 2023 الأعلى وجعلته أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.
ونقلت مجلة "ساينس أليرت" العلمية
، عن مدير "ناسا" بيل نيلسون، الذي أكد أن هذه الظاهرة هي من "آثار أزمة المناخ بشكل مباشر".
وتابع: "العلم واضح. يجب أن نتحرك الآن لحماية مجتمعاتنا وكوكبنا [القابل للعيش]؛ إنه الكوكب الوحيد الذي لدينا".
وشهد كوكب الأرض الفترة من 3 يوليو إلى 7 أغسطس/ آب، 36 يومًا متتاليًا من درجات الحرارة بمعدلات أعلى من الرقم القياسي السابق.
وفي ضوء هذه البيانات يتوقع العلماء أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة الذي مررنا به منذ أن بدأنا نحن البشر بتسجيل بيانات درجات الحرارة في سجلاتنا.
وقالت سارة كابنيك، كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن "عام 2023 حتى الآن هو ثالث أعلى حرارة مسجلة (في التاريخ)".
وتابعت: "من المؤكد تقريبًا، وبفرصة تزيد عن 99 في المائة، أن 2023 سيحتل المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر دفئًا على الإطلاق مع احتمال بنسبة 50 في المائة تقريبًا أن يكون عام 2023 هو الأكثر دفئا على الإطلاق".
بدوره، قال جافين شميدت، مدير معهد "جودارد" لدراسات الفضاء التابع لناسا، لوكالة "فرانس برس" إن "أكبر تأثير لظاهرة النينيو سيحدث بالفعل في عام 2024".
وتابع: "لذلك نتوقع ألا يكون عام 2023 حارا بشكل استثنائي وربما يكون عامًا حارا بشكل قياسي، لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر حرارة".