https://sputnikarabic.ae/20230815/ناسا-يوليو-كان-أكثر-الأشهر-سخونة-منذ-عام-1880-والمفاجأة-في-العام-القادم-1080104841.html

"ناسا": يوليو كان أكثر الأشهر سخونة منذ 1880 والمفاجأة في العام القادم

"ناسا": يوليو كان أكثر الأشهر سخونة منذ 1880 والمفاجأة في العام القادم

أكدت وكالة "ناسا" الأمريكية أن شهر يوليو/ تموز من العام الجاري 2023، كان أكثر الشهور سخونة منذ عام 1880، لكنها كشفت عن بيانات مؤسفة للعام القادم 2024. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T13:06+0000

2023-08-15T13:06+0000

2023-08-15T13:09+0000

مجتمع

علوم

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وتؤكد بيانات وكالة "ناسا" ما شعر به المليارات حول العالم "حرفيًا"، حيث كانت درجات الحرارة في يوليو/ تموز عام 2023 الأعلى وجعلته أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.ونقلت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، عن مدير "ناسا" بيل نيلسون، الذي أكد أن هذه الظاهرة هي من "آثار أزمة المناخ بشكل مباشر".وفي ضوء هذه البيانات يتوقع العلماء أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة الذي مررنا به منذ أن بدأنا نحن البشر بتسجيل بيانات درجات الحرارة في سجلاتنا.وتابعت: "من المؤكد تقريبًا، وبفرصة تزيد عن 99 في المائة، أن 2023 سيحتل المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر دفئًا على الإطلاق مع احتمال بنسبة 50 في المائة تقريبًا أن يكون عام 2023 هو الأكثر دفئا على الإطلاق".وتابع: "لذلك نتوقع ألا يكون عام 2023 حارا بشكل استثنائي وربما يكون عامًا حارا بشكل قياسي، لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر حرارة".

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