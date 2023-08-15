https://sputnikarabic.ae/20230815/وزير-الدفاع-السوري-لم-يحدد-بعد-موعد-لاجتماع-وزراء-دفاع-روسيا-وتركيا-وسوريا--1080118180.html

وزير الدفاع السوري: لم يحدد بعد موعد لاجتماع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا

وزير الدفاع السوري: لم يحدد بعد موعد لاجتماع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا

أعلن وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أنه لم يحدد بعد موعد اجتماع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T17:23+0000

2023-08-15T17:23+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موعد الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "لم نحدد موعدا".يذكر أنه في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، عقد وزراء دفاع الدول الأربع محادثات في موسكو، وأعلنت حينها وزارة الدفاع السورية أن مسألة انسحاب القوات التركية من أراضي الجمهورية العربية السورية، نوقشت خلال الاجتماع.وجاءت المحادثات، التي جرت في أبريل الماضي، بعد أن استضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، منذ 11 عاماً؛ لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما، في عام 2011، عقب اندلاع الصدامات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.وفي 10 أيار/مايو الماضي، استضافت موسكو اجتماعاً رباعي الأطراف بشأن التسوية السلمية السورية على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.ونتيجة هذا اللقاء أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم الاتفاق على إعداد "خارطة طريق" حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، تشمل القضايا الأمنية، واستعادة سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضي البلاد، واستبعاد أي احتمال لشن هجمات عبر الحدود.

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا, أخبار تركيا اليوم