https://sputnikarabic.ae/20230815/يوتين-يهنئ-القيادة-الهندية-بيوم-الاستقلال-ويبرق-رسالة-تهنئة-لزعيم-كوريا-الشمالية-بمناسبة-عيد-1080087476.html

يوتين يهنئ القيادة الهندية بيوم الاستقلال ويبرق رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية بمناسبة عيد التحرير

يوتين يهنئ القيادة الهندية بيوم الاستقلال ويبرق رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية بمناسبة عيد التحرير

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة يوم الاستقلال، مشيرًا إلى أن روسيا... 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T06:59+0000

2023-08-15T06:59+0000

2023-08-15T06:59+0000

روسيا

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ونشر المكتب الصحفي للكرملين، نص برقية التهنئة: "سيدتي الرئيسة العزيزة! عزيزي السيد رئيس الوزراء! أرجو أن تتقبلا تهانينا مناسبة العيد الوطني للهند - عيد الاستقلال... نولي أهمية كبيرة على الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع نيودلهي".كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بمناسبة "عيد التحرير" في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ مشيرا إلى أن هذا العيد هو رمز لشجاعة وبطولة جنود الجيش الأحمر (الجيش السوفيتي)، والوطنيين الكوريين.ونشر المكتب الصحفي للكرملين نص برقية التهنئة؛ وجاء فيها: "عزيزي السيد كيم جونغ أون. تقبلوا تهانينا بمناسبة يوم تحرير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. هذا العيد هو رمز لشجاعة وبطولة الجيش الأحمر، والوطنيين الكوريين، الذين قاتلوا معًا لتحرير بلدكم من الحكم الاستعماري الياباني".

https://sputnikarabic.ae/20221223/سفير-الهند-لدى-موسكو-لـسبوتنيك-لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ومودي-في-العام-المقبل-1071509448.html

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