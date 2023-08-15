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https://sputnikarabic.ae/20230815/يوتين-يهنئ-القيادة-الهندية-بيوم-الاستقلال-ويبرق-رسالة-تهنئة-لزعيم-كوريا-الشمالية-بمناسبة-عيد-1080087476.html
يوتين يهنئ القيادة الهندية بيوم الاستقلال ويبرق رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية بمناسبة عيد التحرير
يوتين يهنئ القيادة الهندية بيوم الاستقلال ويبرق رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية بمناسبة عيد التحرير
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة يوم الاستقلال، مشيرًا إلى أن روسيا... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T06:59+0000
2023-08-15T06:59+0000
روسيا
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ونشر المكتب الصحفي للكرملين، نص برقية التهنئة: "سيدتي الرئيسة العزيزة! عزيزي السيد رئيس الوزراء! أرجو أن تتقبلا تهانينا مناسبة العيد الوطني للهند - عيد الاستقلال... نولي أهمية كبيرة على الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع نيودلهي".كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بمناسبة "عيد التحرير" في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ مشيرا إلى أن هذا العيد هو رمز لشجاعة وبطولة جنود الجيش الأحمر (الجيش السوفيتي)، والوطنيين الكوريين.ونشر المكتب الصحفي للكرملين نص برقية التهنئة؛ وجاء فيها: "عزيزي السيد كيم جونغ أون. تقبلوا تهانينا بمناسبة يوم تحرير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. هذا العيد هو رمز لشجاعة وبطولة الجيش الأحمر، والوطنيين الكوريين، الذين قاتلوا معًا لتحرير بلدكم من الحكم الاستعماري الياباني".
https://sputnikarabic.ae/20221223/سفير-الهند-لدى-موسكو-لـسبوتنيك-لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ومودي-في-العام-المقبل-1071509448.html
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روسيا

يوتين يهنئ القيادة الهندية بيوم الاستقلال ويبرق رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية بمناسبة عيد التحرير

06:59 GMT 15.08.2023
© Фотохост-агентство ТАСС / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Фотохост-агентство ТАСС
/
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة يوم الاستقلال، مشيرًا إلى أن روسيا تولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية مع نيودلهي.
ونشر المكتب الصحفي للكرملين، نص برقية التهنئة: "سيدتي الرئيسة العزيزة! عزيزي السيد رئيس الوزراء! أرجو أن تتقبلا تهانينا مناسبة العيد الوطني للهند - عيد الاستقلال... نولي أهمية كبيرة على الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع نيودلهي".
كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بمناسبة "عيد التحرير" في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ مشيرا إلى أن هذا العيد هو رمز لشجاعة وبطولة جنود الجيش الأحمر (الجيش السوفيتي)، والوطنيين الكوريين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
سفير الهند لدى موسكو لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب بين بوتين ومودي في العام المقبل
23 ديسمبر 2022, 06:25 GMT
ونشر المكتب الصحفي للكرملين نص برقية التهنئة؛ وجاء فيها: "عزيزي السيد كيم جونغ أون. تقبلوا تهانينا بمناسبة يوم تحرير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. هذا العيد هو رمز لشجاعة وبطولة الجيش الأحمر، والوطنيين الكوريين، الذين قاتلوا معًا لتحرير بلدكم من الحكم الاستعماري الياباني".
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