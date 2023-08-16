https://sputnikarabic.ae/20230816/أبو-ردينة-يحذر-من-خروج-الأوضاع-عن-السيطرة-ويدعو-واشنطن-للتدخل-فورا-1080140897.html
أبو ردينة يحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة ويدعو واشنطن للتدخل فورا
أبو ردينة يحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة ويدعو واشنطن للتدخل فورا
حذر نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، من خروج الأوضاع عن السيطرة بسبب ما وصفه بـ "الجنون الإسرائيلي"، الذي يسعى لتدمير كل شيء. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T14:32+0000
2023-08-16T14:32+0000
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ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية للتدخل فورا لإيقاف سياسة القتل والاجتياحات التي تتبناها إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.ولفت إلى أن "العبث بالأمن والاستقرار، الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع"، مؤكدا أن إسرائيل ستكون المسؤولة الوحيدة عن ذلك.وأوضح نبيل أبو ردينة أن إسرائيل تواصل سياستها القائمة على اجتياح القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، التي كان آخرها اجتياح مدينتي أريحا ونابلس.ودعا أبو ردينة إلى الالتزام بالسلام الذي يتمثل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروع، مشيرا إلى أن البديل سيكون تصعيدا لا يمكن للمنطقة أن تتحمل نتائجه الكارثية.وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قام مستوطنون باقتحام منطقة قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي تؤمن المستوطنين، ما أدى بدوره إلى سقوط عشرات المصابين.
https://sputnikarabic.ae/20230816/عشرات-الإصابات-إثر-اشتباكات-عنيفة-بين-فلسطينيين-وقوات-إسرائيلية-في-نابلس-1080126802.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أبو ردينة يحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة ويدعو واشنطن للتدخل فورا
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حذر نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، من خروج الأوضاع عن السيطرة بسبب ما وصفه بـ "الجنون الإسرائيلي"، الذي يسعى لتدمير كل شيء.
ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية للتدخل فورا لإيقاف سياسة القتل والاجتياحات التي تتبناها إسرائيل، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحكم إسرائيل حاليا تتبنى سياسة ستجر المنطقة إلى مربع العنف.
ولفت إلى أن "العبث بالأمن والاستقرار، الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي
سيؤدي إلى تفجر الأوضاع"، مؤكدا أن إسرائيل ستكون المسؤولة الوحيدة عن ذلك.
وأوضح نبيل أبو ردينة أن إسرائيل تواصل سياستها القائمة على اجتياح القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية
، التي كان آخرها اجتياح مدينتي أريحا ونابلس.
ودعا أبو ردينة إلى الالتزام بالسلام الذي يتمثل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروع، مشيرا إلى أن البديل سيكون تصعيدا لا يمكن للمنطقة أن تتحمل نتائجه الكارثية.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قام مستوطنون باقتحام منطقة قبر يوسف في نابلس شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية
، التي تؤمن المستوطنين، ما أدى بدوره إلى سقوط عشرات المصابين.