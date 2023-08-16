https://sputnikarabic.ae/20230816/إعلام-رئيس-الأركان-الأمريكي-يزور-تل-أبيب-لبحث-أزمة-كفاءة-الجيش-الإسرائيلي-وتأثيرها-على-واشنطن-1080144237.html
إعلام: رئيس الأركان الأمريكي يزور تل أبيب لبحث أزمة "كفاءة" الجيش الإسرائيلي وتأثيرها على واشنطن
إعلام: رئيس الأركان الأمريكي يزور تل أبيب لبحث أزمة "كفاءة" الجيش الإسرائيلي وتأثيرها على واشنطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، سيصل إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T16:13+0000
2023-08-16T16:13+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال مارك ميلي سيصل إلى تل أبيب، لبحث عدة قضايا أمنية، فضلا عن مناقشة أزمة "كفاءة" الجيش الإسرائيلي بشكل خاص.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن السبب الرئيس وراء زيارة الجنرال ميلي إلى تل أبيب تتعلق بفحص تأثير أزمة الجيش الإسرائيلي المحتملة على القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل متابعة أمريكية دقيقة لما يجرى في الداخل الإسرائيلي، والحديث المتبادل حول مدى "كفاءة" الجيش مستقبليا.وبدوره، أشار الموقع الإلكتروني "واللا" إلى أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يتابعون عن كثب التوترات المتزايدة بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكبار مسؤولي الجيش، حيث سيفحص الجنرال مارك ميلي مدى عواقب أزمة الجيش الإسرائيلي على القوات الأمريكية في المنطقة.ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية عسكرية أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يسودها القلق من أن أزمة الجيش الإسرائيلي ستؤثر سلبا على قدرة إسرائيل على ردع قوى وعناصر إقليمية، مثل إيران أو "حزب الله" اللبناني أو حركة "حماس".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين بارزين بالجيش الإسرائيلي، أن كفاءة الجيش تمر بمرحلة صعبة وآخذة في التراجع، وهو تحذير قوي بشأن تراجع كفاءة قوات وعناصر جيش بلاده.وتأتي زيارة رئيس أركان الجيش الأمريكي على خلفية تصريحات الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، بشأن تراجع كفاءة الجيش في بلاده على خلفية احتجاج عشرات الضباط والجنود من قوات وعناصر سلاح الجوي، والذي يأتي بسبب اعتراضهم على محاولة تمرير التعديلات القضائية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230816/مسؤولون-بارزون-بالجيش-الإسرائيلي-نحن-في-مرحلة-سيئة-بشأن-كفاءة-الجيش-1080134723.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: رئيس الأركان الأمريكي يزور تل أبيب لبحث أزمة "كفاءة" الجيش الإسرائيلي وتأثيرها على واشنطن
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، سيصل إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجنرال مارك ميلي سيصل إلى تل أبيب، لبحث عدة قضايا أمنية، فضلا عن مناقشة أزمة "كفاءة" الجيش الإسرائيلي بشكل خاص.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن السبب الرئيس وراء زيارة الجنرال ميلي إلى تل أبيب تتعلق بفحص تأثير أزمة الجيش الإسرائيلي المحتملة على القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل متابعة أمريكية دقيقة لما يجرى في الداخل الإسرائيلي، والحديث المتبادل حول مدى "كفاءة" الجيش
مستقبليا.
وبدوره، أشار الموقع
الإلكتروني "واللا" إلى أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يتابعون عن كثب التوترات المتزايدة بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكبار مسؤولي الجيش، حيث سيفحص الجنرال مارك ميلي مدى عواقب أزمة الجيش الإسرائيلي على القوات الأمريكية في المنطقة.
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية عسكرية أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يسودها القلق من أن أزمة الجيش الإسرائيلي ستؤثر سلبا على قدرة إسرائيل على ردع قوى وعناصر إقليمية، مثل إيران أو "حزب الله" اللبناني أو حركة "حماس".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين بارزين بالجيش الإسرائيلي
، أن كفاءة الجيش تمر بمرحلة صعبة وآخذة في التراجع، وهو تحذير قوي بشأن تراجع كفاءة قوات وعناصر جيش بلاده.
وتأتي زيارة رئيس أركان الجيش الأمريكي على خلفية تصريحات الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، بشأن تراجع كفاءة الجيش في بلاده على خلفية احتجاج عشرات الضباط والجنود من قوات وعناصر سلاح الجوي، والذي يأتي بسبب اعتراضهم على محاولة تمرير التعديلات القضائية في البلاد.