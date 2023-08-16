https://sputnikarabic.ae/20230816/إعلان-حالة-التأهب-في-3-مقاطعات-أوكرانية-1080122247.html
إعلان حالة التأهب في 3 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب في 3 مقاطعات أوكرانية
دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية، صباح اليوم الأربعاء، في مقاطعات بولتافا، ودنيبروبرتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T00:19+0000
2023-08-16T00:19+0000
2023-08-16T00:19+0000
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ووفقا لبيانات الخريطة، تم تفعيل إشارة الإنذار في المناطق المذكورة في البلاد بالتزامن تقريبًا - في الساعة 00:38.في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن إطلاق إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230813/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفارات-الإنذار-في-8-مقاطعات-أوكرانية-1080036426.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلان حالة التأهب في 3 مقاطعات أوكرانية
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دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية، صباح اليوم الأربعاء، في مقاطعات بولتافا، ودنيبروبرتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقا لبيانات الخريطة، تم تفعيل إشارة الإنذار في المناطق المذكورة في البلاد بالتزامن تقريبًا - في الساعة 00:38.
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن إطلاق إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
.
يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية
على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.