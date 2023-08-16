https://sputnikarabic.ae/20230816/اقتصادي-أمريكي-بارز-يكشف-معلومات-صادمة-حول-مستقبل-أوكرانيا--1080140748.html
اقتصادي أمريكي بارز يكشف معلومات صادمة حول مستقبل أوكرانيا
اقتصادي أمريكي بارز يكشف معلومات صادمة حول مستقبل أوكرانيا
صرّح الاقتصادي الأمريكي البارز والأستاذ في جامعة "كولومبيا"، جيفري ساكس، أن الحكومة الأمريكية تنتهج سياسة مدمرة تجاه أوكرانيا. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T14:28+0000
2023-08-16T14:28+0000
2023-08-16T14:28+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_046f784390a64b56d2bc09f9a8ff2165.jpg
وقال ساكس على قناته في "يوتيوب": "أوكرانيا تنهار. قلت منذ البداية إن أمريكا ستحولها إلى أفغانستان أوروبية. أعني أن أمريكا جاءت إلى أفغانستان عام 1979 وحولت البلاد إلى ساحة معركة لمدة 40 عامًا. وذات يوم غادروا. هذا هو النمط الأمريكي".وقال: "لن يساعد أحد أوكرانيا في الإعمار، صدقوني. لن يعطي أحد ملايين الدولارات لهذا الغرض. كل هذه المحادثات مجرد خيال".وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، أن أمريكا التي تسعى لتمديد مدة الصراع في أوكرانيا يجب أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار هذا البلد.وأضاف السفير الروسي أن "الصراع الأوكراني هو نتيجة سنوات عديدة من الجهود الموجهة التي بذلتها أمريكا لخلق بؤرة توتر بالقرب من حدود روسيا، لتحويل أوكرانيا إلى "دولة مناهضة لروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230816/إعلام-أمريكي-لعبة-الاتهامات-تخمرت-في-كييف--1080133857.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_266690b48cc913147e320001fc9efbf4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصادي أمريكي بارز يكشف معلومات صادمة حول مستقبل أوكرانيا
تابعنا عبر
صرّح الاقتصادي الأمريكي البارز والأستاذ في جامعة "كولومبيا"، جيفري ساكس، أن الحكومة الأمريكية تنتهج سياسة مدمرة تجاه أوكرانيا.
وقال ساكس على قناته
في "يوتيوب": "أوكرانيا تنهار. قلت منذ البداية إن أمريكا ستحولها إلى أفغانستان أوروبية. أعني أن أمريكا جاءت إلى أفغانستان عام 1979 وحولت البلاد إلى ساحة معركة لمدة 40 عامًا. وذات يوم غادروا. هذا هو النمط الأمريكي".
وأكد ساكس أن وعود أمريكا لاستعادة أوكرانيا بعد انتهاء الصراع لن تتحقق.
وقال: "لن يساعد أحد أوكرانيا في الإعمار، صدقوني. لن يعطي أحد ملايين الدولارات لهذا الغرض. كل هذه المحادثات مجرد خيال".
وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، أن أمريكا التي تسعى لتمديد مدة الصراع في أوكرانيا يجب أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار هذا البلد.
وأضاف السفير الروسي أن "الصراع الأوكراني هو نتيجة سنوات عديدة من الجهود الموجهة التي بذلتها أمريكا لخلق بؤرة توتر بالقرب من حدود روسيا، لتحويل أوكرانيا إلى "دولة مناهضة لروسيا".