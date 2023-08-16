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https://sputnikarabic.ae/20230816/اقتصادي-أمريكي-بارز-يكشف-معلومات-صادمة-حول-مستقبل-أوكرانيا--1080140748.html
اقتصادي أمريكي بارز يكشف معلومات صادمة حول مستقبل أوكرانيا
اقتصادي أمريكي بارز يكشف معلومات صادمة حول مستقبل أوكرانيا
صرّح الاقتصادي الأمريكي البارز والأستاذ في جامعة "كولومبيا"، جيفري ساكس، أن الحكومة الأمريكية تنتهج سياسة مدمرة تجاه أوكرانيا. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T14:28+0000
2023-08-16T14:28+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ساكس على قناته في "يوتيوب": "أوكرانيا تنهار. قلت منذ البداية إن أمريكا ستحولها إلى أفغانستان أوروبية. أعني أن أمريكا جاءت إلى أفغانستان عام 1979 وحولت البلاد إلى ساحة معركة لمدة 40 عامًا. وذات يوم غادروا. هذا هو النمط الأمريكي".وقال: "لن يساعد أحد أوكرانيا في الإعمار، صدقوني. لن يعطي أحد ملايين الدولارات لهذا الغرض. كل هذه المحادثات مجرد خيال".وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، أن أمريكا التي تسعى لتمديد مدة الصراع في أوكرانيا يجب أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار هذا البلد.وأضاف السفير الروسي أن "الصراع الأوكراني هو نتيجة سنوات عديدة من الجهود الموجهة التي بذلتها أمريكا لخلق بؤرة توتر بالقرب من حدود روسيا، لتحويل أوكرانيا إلى "دولة مناهضة لروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230816/إعلام-أمريكي-لعبة-الاتهامات-تخمرت-في-كييف--1080133857.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصادي أمريكي بارز يكشف معلومات صادمة حول مستقبل أوكرانيا

14:28 GMT 16.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik
/
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صرّح الاقتصادي الأمريكي البارز والأستاذ في جامعة "كولومبيا"، جيفري ساكس، أن الحكومة الأمريكية تنتهج سياسة مدمرة تجاه أوكرانيا.
وقال ساكس على قناته في "يوتيوب": "أوكرانيا تنهار. قلت منذ البداية إن أمريكا ستحولها إلى أفغانستان أوروبية. أعني أن أمريكا جاءت إلى أفغانستان عام 1979 وحولت البلاد إلى ساحة معركة لمدة 40 عامًا. وذات يوم غادروا. هذا هو النمط الأمريكي".

وأكد ساكس أن وعود أمريكا لاستعادة أوكرانيا بعد انتهاء الصراع لن تتحقق.

وقال: "لن يساعد أحد أوكرانيا في الإعمار، صدقوني. لن يعطي أحد ملايين الدولارات لهذا الغرض. كل هذه المحادثات مجرد خيال".
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
إعلام أمريكي: "لعبة الاتهامات" تخمرت في كييف
12:36 GMT
وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، أن أمريكا التي تسعى لتمديد مدة الصراع في أوكرانيا يجب أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار هذا البلد.
وأضاف السفير الروسي أن "الصراع الأوكراني هو نتيجة سنوات عديدة من الجهود الموجهة التي بذلتها أمريكا لخلق بؤرة توتر بالقرب من حدود روسيا، لتحويل أوكرانيا إلى "دولة مناهضة لروسيا".
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