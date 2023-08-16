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https://sputnikarabic.ae/20230816/الأردن-يقبض-على-7-أجانب-حاولوا-التسلل-إلى-البلاد-1080131174.html
الأردن يقبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى البلاد
الأردن يقبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى البلاد
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من القبض على عدد من الأجانب حاولوا التسلل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T11:14+0000
2023-08-16T11:14+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر اليوم، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية".وأضافت الوكالة أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.وأكدت أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230813/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-سوريا-محملة-بمواد-مخدرة-1080033973.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الأردن يقبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى البلاد

11:14 GMT 16.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من القبض على عدد من الأجانب حاولوا التسلل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت فجر اليوم، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية".
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13 أغسطس, 17:02 GMT
وأضافت الوكالة أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
وأكدت أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني للبلاد.
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