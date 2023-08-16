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https://sputnikarabic.ae/20230816/الأمن-الفيدرالي-الروسي-القضاء-على-أربعة-مخربين-أوكرانيين-حاولوا-التسلل-إلى-مقاطعة-بريانسك-1080135412.html
الأمن الفيدرالي الروسي: القضاء على أربعة مخربين أوكرانيين حاولوا التسلل إلى مقاطعة بريانسك
الأمن الفيدرالي الروسي: القضاء على أربعة مخربين أوكرانيين حاولوا التسلل إلى مقاطعة بريانسك
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تسلل لمجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية في مقاطعة بريانسك والقضاء على أربعة من عناصر المجموعة. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T12:57+0000
2023-08-16T12:57+0000
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وقوات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة ستارودوبسكي بمقاطعة بريانسك الحدودية محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل إلى أراضي روسيا الاتحادية وتم القضاء على أربعة مخربين".وكانت مجموعة من المخربين قد دخلت أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا، حيث أطلق المخربون النار على السيارات والمدنيين وأسفر القصف عن قتل مواطن وإصابة طفل عمره 10 سنوات. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال محادثة مع الصحافة، تصرفات المسلحين الأوكرانيين بأنها هجوم إرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230302/هجوم-إرهابي-من-قبل-مجموعات-تخريبية-أوكرانية-على-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1074227054.html
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روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي: القضاء على أربعة مخربين أوكرانيين حاولوا التسلل إلى مقاطعة بريانسك

12:57 GMT 16.08.2023
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تسلل لمجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية في مقاطعة بريانسك والقضاء على أربعة من عناصر المجموعة.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وقوات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة ستارودوبسكي بمقاطعة بريانسك الحدودية محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل إلى أراضي روسيا الاتحادية وتم القضاء على أربعة مخربين".
هجوم إرهابي من قبل مجموعات تخريبية أوكرانية على مقاطعة بريانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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هجوم إرهابي أوكراني على مقاطعة بريانسك الروسية
2 مارس, 18:00 GMT
وكانت مجموعة من المخربين قد دخلت أراضي منطقة كليموفسكي من أوكرانيا، حيث أطلق المخربون النار على السيارات والمدنيين وأسفر القصف عن قتل مواطن وإصابة طفل عمره 10 سنوات.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال محادثة مع الصحافة، تصرفات المسلحين الأوكرانيين بأنها هجوم إرهابي.
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