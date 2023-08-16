https://sputnikarabic.ae/20230816/الإمارات-تمول-توريد-القمح-إلى-مصر-بـ500-مليون-دولار-لمدة-5-سنوات-1080130361.html
الإمارات تمول توريد القمح إلى مصر بـ500 مليون دولار لمدة 5 سنوات
الإمارات تمول توريد القمح إلى مصر بـ500 مليون دولار لمدة 5 سنوات
وقعت جمهورية مصر العربية اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار لشراء القمح من شركة "الظاهرة" الإماراتية. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T10:32+0000
2023-08-16T10:32+0000
2023-08-16T10:32+0000
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وأبرمت شركة "الظاهرة" الإماراتية مع مكتب أبو ظبي للصادرات "أدكس"، اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها 5 سنوات تبدأ من 2023 لتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة 100 مليون دولار سنوياً.وتساهم الشراكة بين أدكس والهيئة العامة للسلع التموينية المصرية وشركة الظاهرة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب والمحاصيل الزراعية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي في مصر.تعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للقمح، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الأزمة الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.وهوت العملة المصرية بنحو 50% مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5%.وتواجه مصر مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة بالعملة الصعبة لسداد الديون الخارجية.وبموجب الاتفاق، ستزود الظاهرة مصر بالقمح المستورد اعتبارا من هذا العام.تزود الشركة الإماراتية بالفعل الحكومة بالقمح المنتج محليا عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان) في مصر.يشار إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات هو ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبو ظبي للتنمية، وهو وكالة حكومية.
https://sputnikarabic.ae/20230609/الحكومة-المصرية-تنفي-تعثرها-في-سداد-مدفوعات-القمح-المستورد-1077932258.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
الإمارات تمول توريد القمح إلى مصر بـ500 مليون دولار لمدة 5 سنوات
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وقعت جمهورية مصر العربية اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار لشراء القمح من شركة "الظاهرة" الإماراتية.
وأبرمت شركة "الظاهرة" الإماراتية مع مكتب أبو ظبي للصادرات "أدكس"، اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها 5 سنوات تبدأ من 2023 لتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة
، وبقيمة 100 مليون دولار سنوياً.
وتساهم الشراكة بين أدكس والهيئة العامة للسلع التموينية المصرية وشركة الظاهرة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب والمحاصيل الزراعية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي في مصر.
تعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للقمح، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الأزمة الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.
وهوت العملة المصرية بنحو 50% مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي
إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5%.
وتواجه مصر
مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة بالعملة الصعبة لسداد الديون الخارجية.
وبموجب الاتفاق، ستزود الظاهرة مصر بالقمح المستورد اعتبارا من هذا العام.
تزود الشركة الإماراتية بالفعل الحكومة بالقمح المنتج محليا عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان) في مصر.
يشار إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات هو ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبو ظبي للتنمية، وهو وكالة حكومية.