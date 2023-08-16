https://sputnikarabic.ae/20230816/البنتاغون-يرد-على-رغبة-الجندي-الأمريكي-المحتجز-في-طلب-اللجوء-إلى-كوريا-الشمالية-1080124741.html
البنتاغون يرد على رغبة الجندي الأمريكي المحتجز في طلب اللجوء إلى كوريا الشمالية
البنتاغون يرد على رغبة الجندي الأمريكي المحتجز في طلب اللجوء إلى كوريا الشمالية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها "تركز على ضمان العودة الآمنة للجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي عبر الحدود بين الكوريتين إلى كوريا... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T08:30+0000
2023-08-16T08:30+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن المتحدث باسم البنتاغون، قوله إنه "لا يمكن التحقق من هذه التعليقات المزعومة"، مؤكدا أن "أولوية الوزارة هي إعادة الجندي إلى الوطن، والعمل من خلال جميع القنوات المتاحة من أجل هذه الغاية".وكانت كوريا الشمالية قالت في وقت سابق اليوم، إنها "تحقق مع الجندي الأمريكي ترافيس كينغ، والذي عبر المنطقة منزوعة السلاح إلى البلاد الشهر الماضيوقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن "ترافيس كينغ اعترف بأنه قرر القدوم إلى كوريا الديمقراطية لأنه يشعر بالضيق تجاه سوء المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي".وأضافت الوكالة أن "الجندي الأمريكي أعرب عن رغبته في طلب اللجوء في كوريا الشمالية أو دولة ثالثة"، معربا عن شعوره بخيبة أمل من المجتمع الأمريكي الذي يفتقر للمساواة.وفي 18 يوليو/ تموز أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجندي الأمريكي عبر بشكل غير قانوني خط التفريق من جمهورية كوريا الجنوبية نحو كوريا الشمالية، وتم احتجازه هناك.وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن الجندي الذي يدعى ترافيس كينج كان في حالة من الاكتئاب بسبب وفاة شقيقه وعقوبات تعرض لها بسبب مشاركته في عدة حوادث أثناء خدمته في كوريا الجنوبية.وأكد ماثيو ميلر، رئيس العلاقات العامة في وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي أن واشنطن لم تتصل ببيونغ يانغ بشأن ما حدث حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230815/بيونغ-يانغ-تحذر-اندلاع-حرب-نووية-في-شبه-الجزيرة-الكورية-بات-مسألة-وقت--1080112703.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
البنتاغون يرد على رغبة الجندي الأمريكي المحتجز في طلب اللجوء إلى كوريا الشمالية
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها "تركز على ضمان العودة الآمنة للجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي عبر الحدود بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية الشهر الماضي".
ونقلت وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية، عن المتحدث باسم البنتاغون، قوله إنه "لا يمكن التحقق من هذه التعليقات المزعومة"، مؤكدا أن "أولوية الوزارة هي إعادة الجندي إلى الوطن، والعمل من خلال جميع القنوات المتاحة من أجل هذه الغاية".
وكانت كوريا الشمالية قالت في وقت سابق اليوم، إنها "تحقق مع الجندي الأمريكي ترافيس كينغ، والذي عبر المنطقة منزوعة السلاح إلى البلاد الشهر الماضي
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن "ترافيس كينغ اعترف بأنه قرر القدوم إلى كوريا الديمقراطية لأنه يشعر بالضيق تجاه سوء المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي".
وأضافت الوكالة أن "الجندي الأمريكي أعرب عن رغبته في طلب اللجوء
في كوريا الشمالية أو دولة ثالثة"، معربا عن شعوره بخيبة أمل من المجتمع الأمريكي الذي يفتقر للمساواة.
وفي 18 يوليو/ تموز أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجندي الأمريكي عبر بشكل غير قانوني
خط التفريق من جمهورية كوريا الجنوبية نحو كوريا الشمالية، وتم احتجازه هناك.
وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن الجندي الذي يدعى ترافيس كينج كان في حالة من الاكتئاب بسبب وفاة شقيقه وعقوبات تعرض لها بسبب مشاركته في عدة حوادث أثناء خدمته في كوريا الجنوبية.
وأكد ماثيو ميلر، رئيس العلاقات العامة في وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي أن واشنطن لم تتصل ببيونغ يانغ بشأن ما حدث حتى الآن.