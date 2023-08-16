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https://sputnikarabic.ae/20230816/البنوك-البريطانية-تغلق-حسابات-الشركات-المتعاونة-مع-أوكرانيا-1080124460.html
البنوك البريطانية تغلق حسابات الشركات المتعاونة مع أوكرانيا
البنوك البريطانية تغلق حسابات الشركات المتعاونة مع أوكرانيا
صرح مجلس الأعمال البريطاني الأوكراني وغرفة التجارة البريطانية الأوكرانية في بيان، أن البنوك البريطانية أغلقت بالقوة حسابات الشركات المتعاونة مع أوكرانيا في... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T08:13+0000
2023-08-16T08:13+0000
العالم
اقتصاد
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كما أشار الرئيس المشارك لغرفة التجارة البريطانية الأوكرانية، باتي تومس، في رسالة مؤرخة 26 يوليو موجهة إلى السكرتير الاقتصادي في وزارة الخزانة البريطانية، أندرو جريفيث، "إن الشركات البريطانية تخشى بشكل متزايد التجارة مع أوكرانيا من داخل المملكة المتحدة"، خوفًا من أن يتم إغلاق حساباتهم، وأشار الخطاب إلى أن الغرفة التجارية تلقت العديد من الشكاوى من الشركات التي أُغلقت حساباتها أو تم رفض محاولات فتح الحسابات بسبب التعاون مع أوكرانيا.وجاء في الرسالة: "إن إجراء معاملة واحدة مع الجانب الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الحساب، وعادة ما ترفض البنوك البريطانية فتح حسابات إذا كان من المفترض إجراء أي صفقة تجارية مع أوكرانيا".ووفقًا لبيان صحيفة "بوليتيكو"، تقول البنوك إن التجارة المباشرة مع أوكرانيا غير محظورة، ومع ذلك، فإن المعاملات صعبة مع الشركات التي تقع خارج سيطرة كييف، لا سيما بسبب أنه قد يكون هناك تأخير في المعاملات المالية.وحذر كاتب الرسالة من أنه إذا كانت التجارة مع أوكرانيا من أراضي بريطانيا غير ممكنة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن اقتصادات البلدين ستعاني، وقد تصبح كييف "أكثر اعتمادًا على المساعدات الخارجية"، لأنها لن تكون قادرة على تمويل الإنفاق الدفاعي بشكل مستقل.تشير رسالة تومز إلى أنه "منذ عقود حددت البنوك البريطانية أوكرانيا لعملائها على أنها اختصاص قضائي محفوف بالمخاطر لممارسة الأعمال التجارية، ومنذ ذلك الحين، حسنت أوكرانيا بشكل ملحوظ حكم القانون". وفي الوقت نفسه، بينت الصحيفة بالإشارة إلى ممثل مجلس الأعمال البريطاني الأوكراني، تظهر مشكلة إغلاق الحسابات للشركات البريطانية عند التداول مع دول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230816/مصدر-لـسبوتنيك-المخابرات-البريطانية-تتعاون-مع-كييف-لإرسال-مسلحين-أوكرانيين-إلى-أفريقيا--1080122369.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

البنوك البريطانية تغلق حسابات الشركات المتعاونة مع أوكرانيا

08:13 GMT 16.08.2023
© AP Photo / Petr David Josekملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023.
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر بكنغهام في لندن، إنجلترا 6 مايو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Petr David Josek
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صرح مجلس الأعمال البريطاني الأوكراني وغرفة التجارة البريطانية الأوكرانية في بيان، أن البنوك البريطانية أغلقت بالقوة حسابات الشركات المتعاونة مع أوكرانيا في البلاد بسبب مخاوف ناجمة عن العقوبات ضد روسيا وقضايا غسيل الأموال.
كما أشار الرئيس المشارك لغرفة التجارة البريطانية الأوكرانية، باتي تومس، في رسالة مؤرخة 26 يوليو موجهة إلى السكرتير الاقتصادي في وزارة الخزانة البريطانية، أندرو جريفيث، "إن الشركات البريطانية تخشى بشكل متزايد التجارة مع أوكرانيا من داخل المملكة المتحدة"، خوفًا من أن يتم إغلاق حساباتهم، وأشار الخطاب إلى أن الغرفة التجارية تلقت العديد من الشكاوى من الشركات التي أُغلقت حساباتها أو تم رفض محاولات فتح الحسابات بسبب التعاون مع أوكرانيا.
وجاء في الرسالة: "إن إجراء معاملة واحدة مع الجانب الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الحساب، وعادة ما ترفض البنوك البريطانية فتح حسابات إذا كان من المفترض إجراء أي صفقة تجارية مع أوكرانيا".
ووفقًا لبيان صحيفة "بوليتيكو"، تقول البنوك إن التجارة المباشرة مع أوكرانيا غير محظورة، ومع ذلك، فإن المعاملات صعبة مع الشركات التي تقع خارج سيطرة كييف، لا سيما بسبب أنه قد يكون هناك تأخير في المعاملات المالية.
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": المخابرات البريطانية تتعاون مع كييف لإرسال مسلحين أوكرانيين إلى أفريقيا
01:41 GMT
وحذر كاتب الرسالة من أنه إذا كانت التجارة مع أوكرانيا من أراضي بريطانيا غير ممكنة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن اقتصادات البلدين ستعاني، وقد تصبح كييف "أكثر اعتمادًا على المساعدات الخارجية"، لأنها لن تكون قادرة على تمويل الإنفاق الدفاعي بشكل مستقل.
تشير رسالة تومز إلى أنه "منذ عقود حددت البنوك البريطانية أوكرانيا لعملائها على أنها اختصاص قضائي محفوف بالمخاطر لممارسة الأعمال التجارية، ومنذ ذلك الحين، حسنت أوكرانيا بشكل ملحوظ حكم القانون".
وفي الوقت نفسه، بينت الصحيفة بالإشارة إلى ممثل مجلس الأعمال البريطاني الأوكراني، تظهر مشكلة إغلاق الحسابات للشركات البريطانية عند التداول مع دول أخرى.
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