https://sputnikarabic.ae/20230816/البيت-الأبيض-ينفي-التصريحات-حول-تنازل-كييف-عن-جزء-من-الأرضي-مقابل-عضوية-الناتو-1080144501.html

البيت الأبيض ينفي التصريحات حول تنازل كييف عن جزء من الأرضي مقابل عضوية "الناتو"

البيت الأبيض ينفي التصريحات حول تنازل كييف عن جزء من الأرضي مقابل عضوية "الناتو"

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن تصريحات رئيس مكتب الأمين العام لـ"الناتو"، ستيان جنسن، بشأن انضمام أوكرانيا... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T16:43+0000

2023-08-16T16:43+0000

2023-08-16T16:43+0000

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وقال كيربي خلال إفادة صحافية: "لا يوجد شيء موثوق في هذا الأمر. هذه معلومات غير صحيحة".وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس مكتب الأمين العام لـ"الناتو"، ستيان جنسن، بيانه حول إمكانية انضمام كييف إلى الحلف مقابل التنازل عن الأراضي لروسيا بأنه خطأ.وفي وقت سابق، لم يستبعد رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ستيان جنسن، أن أوكرانيا قد تحصل على عضوية الحلف مقابل نقل جزء من أراضيها إلى روسيا.وفي الليلة الماضية، وصف أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تصريحات جنسن بأنها "حشو غريب".وأشار ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إلى أن كييف لن تتبادل الأراضي من أجل عضوية الناتو.

https://sputnikarabic.ae/20230816/الناتو-يتراجع-عن-تصريحاته-حول-التنازل-عن-أراض-أوكرانية--1080141803.html

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