https://sputnikarabic.ae/20230816/الخارجية-الإيرانية-اتفاقنا-الأخير-مع-أمريكا-هو-إعادة-إختبار-لواشنطن-1080136890.html

الخارجية الإيرانية: اتفاقنا الأخير مع أمريكا هو إعادة إختبار لواشنطن

الخارجية الإيرانية: اتفاقنا الأخير مع أمريكا هو إعادة إختبار لواشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواصل جهودها لإزالة العقوبات المفروضة عليها وعودة جميع الأطراف إلى الالتزامات... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T13:34+0000

2023-08-16T13:34+0000

2023-08-16T13:34+0000

الأخبار

إيران

أخبار إيران

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

ونشر عبد اللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن ملف الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة لدى كوريا الجنوبية يعد جزءا من تحقيق الدبلوماسية التي ترافقها العزة والكرامة.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن هذه المرحلة من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يعد إعادة إختبار للإدارة الأمريكية الحالية، لافتا إلى أن بلاده تريد مواصلة جهودها لرفع العقوبات المفروضة عليها، مناشدا بإعادة جميع الأطراف إلى الالتزامات الدولية تجاه إيران.وأوضحت صحيفة أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة لدى كوريا الجنوبية، وذلك مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية.بدوره، أكد محمد رضا فرزين، حاكم البنك المركزي الإيراني، يوم السبت الماضي، أن سلطات كوريا الجنوبية أفرجت عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة لديها، وأن سيؤول ستقوم بتحويل تلك الأموال إلى مصارف إيرانية في قطر.وأكد محمد رضا فرزين إلى أنه تم تحويل الأموال من عملة الـ "وون" إلى عملة "اليورو"، على أن يتم قريبا إيداع هذه الأصول في حسابات 6 مصارف إيرانية لدى قطر.ويوم الجمعة الماضي، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وإيران تقضي بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.ولفتت تلك الوسائل إلى أن عملية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستتم في دولة قطر، فور تأكد طهران من حصولها على سحب أموالها من حساب إيراني في بنك قطري.

https://sputnikarabic.ae/20230816/الرئيس-الإيراني-يكشف-أين-ستنفق-بلاده-الودائع-المالية-المفرج-عنها-من-كوريا-الجنوبية-1080129128.html

إيران

أخبار إيران

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, إيران, أخبار إيران, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم