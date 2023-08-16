https://sputnikarabic.ae/20230816/الخارجية-الروسية-لافروف-يبحث-مع-نظيره-الأرميني-الوضع-في-قره-باغ--1080147088.html
الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في قره باغ
الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في قره باغ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقشا الوضع في ناغورني قره باغ وتطبيع... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T17:09+0000
2023-08-16T17:09+0000
2023-08-16T17:09+0000
روسيا
أرمينيا
أذربيجان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 16 أغسطس (آب) أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية، مع وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقش خلالها الوضع في ناغورني قره باغ وعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول آفاق المناقشات حول قضية قره باغ في مجلس الأمن الدولي.أقام حرس الحدود الأذربيجاني حاجز تفتيش على الحدود مع أرمينيا في أبريل/ نيسان الماضي، وظهر ذلك في بداية الطريق على معبر لاتشين المؤدي إلى ستيباناكيرت.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم قطع الطريق نفسه من قبل نشطاء البيئة الأذربيجانيين، ووفقا لهم كان الإجراء للتعبير عن الاحتجاج على الاستغلال غير القانوني للمناجم المعدنية في ناغورنو قره باغ.
https://sputnikarabic.ae/20230812/أرمينيا-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-بشأن-الوضع-في-إقليم-قره-باغ-1080000205.html
أرمينيا
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أرمينيا, أذربيجان, العالم
روسيا, أرمينيا, أذربيجان, العالم
الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في قره باغ
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقشا الوضع في ناغورني قره باغ وتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 16 أغسطس (آب) أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية، مع وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقش خلالها الوضع في ناغورني قره باغ وعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".
وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول آفاق المناقشات حول قضية قره باغ في مجلس الأمن الدولي.
أقام حرس الحدود الأذربيجاني حاجز تفتيش على الحدود مع أرمينيا في أبريل/ نيسان الماضي، وظهر ذلك في بداية الطريق على معبر لاتشين المؤدي إلى ستيباناكيرت.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم قطع الطريق نفسه من قبل نشطاء البيئة الأذربيجانيين، ووفقا لهم كان الإجراء للتعبير عن الاحتجاج على الاستغلال غير القانوني للمناجم المعدنية في ناغورنو قره باغ.