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الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في قره باغ
الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في قره باغ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقشا الوضع في ناغورني قره باغ وتطبيع... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T17:09+0000
2023-08-16T17:09+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 16 أغسطس (آب) أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية، مع وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقش خلالها الوضع في ناغورني قره باغ وعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول آفاق المناقشات حول قضية قره باغ في مجلس الأمن الدولي.أقام حرس الحدود الأذربيجاني حاجز تفتيش على الحدود مع أرمينيا في أبريل/ نيسان الماضي، وظهر ذلك في بداية الطريق على معبر لاتشين المؤدي إلى ستيباناكيرت.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم قطع الطريق نفسه من قبل نشطاء البيئة الأذربيجانيين، ووفقا لهم كان الإجراء للتعبير عن الاحتجاج على الاستغلال غير القانوني للمناجم المعدنية في ناغورنو قره باغ.
https://sputnikarabic.ae/20230812/أرمينيا-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-بشأن-الوضع-في-إقليم-قره-باغ-1080000205.html
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روسيا, أرمينيا, أذربيجان, العالم
روسيا, أرمينيا, أذربيجان, العالم

الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في قره باغ

17:09 GMT 16.08.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقشا الوضع في ناغورني قره باغ وتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 16 أغسطس (آب) أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية، مع وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، ناقش خلالها الوضع في ناغورني قره باغ وعملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".
وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا أيضا وجهات النظر حول آفاق المناقشات حول قضية قره باغ في مجلس الأمن الدولي.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
أرمينيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في إقليم قره باغ
12 أغسطس, 07:50 GMT
أقام حرس الحدود الأذربيجاني حاجز تفتيش على الحدود مع أرمينيا في أبريل/ نيسان الماضي، وظهر ذلك في بداية الطريق على معبر لاتشين المؤدي إلى ستيباناكيرت.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم قطع الطريق نفسه من قبل نشطاء البيئة الأذربيجانيين، ووفقا لهم كان الإجراء للتعبير عن الاحتجاج على الاستغلال غير القانوني للمناجم المعدنية في ناغورنو قره باغ.
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