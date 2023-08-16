https://sputnikarabic.ae/20230816/الدبيبة-يكلف-وزير-الداخلية-ورئيس-الأركان-بالتدخل-بعد-اشتباكات-أودت-بحياة-27-شخصا-في-طرابلس-1080122883.html
الدبيبة يكلف وزير الداخلية ورئيس الأركان بالتدخل بعد اشتباكات أودت بحياة 27 شخصا في طرابلس
الدبيبة يكلف وزير الداخلية ورئيس الأركان بالتدخل بعد اشتباكات أودت بحياة 27 شخصا في طرابلس
دعا رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، إلى نشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة لضبط الأمن في العاصمة طرابلس. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T05:27+0000
2023-08-16T05:27+0000
2023-08-16T05:27+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_0:46:3010:1739_1920x0_80_0_0_a8dc074a80979467517b21972e0bf3fc.jpg
وكلف الدبيبة، في رسالة له، "رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بالتدخل عن طريق الوحدات التابعة لهما لفض الاشتباكات الجارية بمناطق جنوب طرابلس".ووفقا للرسالة، تقضي تعليمات الدبيبة "بضرورة التدخل عن طريق الوحدات التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الداخلية وعدد من الوحدات المساندة، في فض الاشتباكات، والعمل على استتباب الأمن والتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة وموافاة رئيس الوزراء بتقرير يومي مفصل بالخصوص".وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، في وقت سابق اليوم، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة الليبية طرابلس. وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مجلسا-النواب-والدولة-في-ليبيا-يدعوان-كافة-الأطراف-في-طرابلس-لوقف-الأعمال-القتالية-1080104175.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_08cd7bfe7ed76568f08c41114071a68b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الدبيبة يكلف وزير الداخلية ورئيس الأركان بالتدخل بعد اشتباكات أودت بحياة 27 شخصا في طرابلس
تابعنا عبر
دعا رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، إلى نشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة لضبط الأمن في العاصمة طرابلس.
وكلف الدبيبة، في رسالة له
، "رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بالتدخل عن طريق الوحدات التابعة لهما لفض الاشتباكات الجارية بمناطق جنوب طرابلس".
ووفقا للرسالة، تقضي تعليمات الدبيبة "بضرورة التدخل عن طريق الوحدات التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الداخلية وعدد من الوحدات المساندة، في فض الاشتباكات، والعمل على استتباب الأمن والتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة وموافاة رئيس الوزراء بتقرير يومي مفصل بالخصوص".
وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، في وقت سابق اليوم، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106
آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال
، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.