https://sputnikarabic.ae/20230816/الدبيبة-يكلف-وزير-الداخلية-ورئيس-الأركان-بالتدخل-بعد-اشتباكات-أودت-بحياة-27-شخصا-في-طرابلس-1080122883.html

الدبيبة يكلف وزير الداخلية ورئيس الأركان بالتدخل بعد اشتباكات أودت بحياة 27 شخصا في طرابلس

الدبيبة يكلف وزير الداخلية ورئيس الأركان بالتدخل بعد اشتباكات أودت بحياة 27 شخصا في طرابلس

دعا رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، إلى نشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة لضبط الأمن في العاصمة طرابلس. 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T05:27+0000

2023-08-16T05:27+0000

2023-08-16T05:27+0000

أخبار ليبيا اليوم

عبد الحميد الدبيبة

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068089884_0:46:3010:1739_1920x0_80_0_0_a8dc074a80979467517b21972e0bf3fc.jpg

وكلف الدبيبة، في رسالة له، "رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بالتدخل عن طريق الوحدات التابعة لهما لفض الاشتباكات الجارية بمناطق جنوب طرابلس".ووفقا للرسالة، تقضي تعليمات الدبيبة "بضرورة التدخل عن طريق الوحدات التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الداخلية وعدد من الوحدات المساندة، في فض الاشتباكات، والعمل على استتباب الأمن والتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة وموافاة رئيس الوزراء بتقرير يومي مفصل بالخصوص".وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، في وقت سابق اليوم، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة الليبية طرابلس. وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

https://sputnikarabic.ae/20230815/مجلسا-النواب-والدولة-في-ليبيا-يدعوان-كافة-الأطراف-في-طرابلس-لوقف-الأعمال-القتالية-1080104175.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي