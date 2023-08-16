https://sputnikarabic.ae/20230816/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كالوغا-دون-وقوع-أضرار-أو-إصابات-1080122620.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا دون وقوع أضرار أو إصابات
الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا دون وقوع أضرار أو إصابات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كالوغا الأوكرانية. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T03:40+0000
2023-08-16T03:40+0000
2023-08-16T03:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "تم إفشال محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على مرافق في مقاطعة كالوغا اليوم حوالي الساعة 5 صباحًا بتوقيت موسكو [02:00 بتوقيت غرينتش]".وأضاف البيان: "اكتشفت منظومات الدفاع الجوي الروسية الهجمات بدقة ودمرت جميع الطائرات المسيرة قي الوقت المناسب"، لافتا أنه لم يقع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة للحادثة.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230816/القوات-الروسية-تصد-4-هجمات-على-محور-كراسني-ليمان-وتقضي-على-70-مسلحا-أوكرانيا--1080122486.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا دون وقوع أضرار أو إصابات
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كالوغا الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: "تم إفشال محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على مرافق في مقاطعة كالوغا اليوم حوالي الساعة 5 صباحًا بتوقيت موسكو [02:00 بتوقيت غرينتش]".
وأضاف البيان: "اكتشفت منظومات الدفاع الجوي الروسية الهجمات بدقة ودمرت جميع الطائرات المسيرة قي الوقت المناسب"، لافتا أنه لم يقع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة للحادثة.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.